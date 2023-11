25 nov 2023 11:30

FLASH! – MA ANCHE IL PONTE SULLO STRETTO È UN’ESPRESSIONE DEL PATRIARCATO? CHE DIAVOLO C'ENTRA L’OPERA PUBBLICA PREFERITA DI SALVINI CON LA POVERA GIULIA CECCHETTIN? LE “TRANSFEMMINISTE” HANNO INSERITO IL PONTE NEL LORO “MANIFESTO” PER LA MANIFESTAZIONE DI OGGI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: "È UN GRANDE SPECCHIO PER LE ALLODOLE". SENTI CHI PARLA: PER LORO È UNA SCUSA PER STRUMENTALIZZARE IL TEMA A FINI POLITICI, E FAR SFILARE PIÙ GENTE POSSIBILE (ECCO SPIEGATA ANCHE LA SCELTA DI MESSINA)