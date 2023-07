26 lug 2023 11:05

FLASH! – MA QUELLA DI VENERDÌ, AL MUSEO DAC DI DIAMANTE (COSENZA), È LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PASQUALE TRIDICO, O LA BENEDIZIONE DI GIUSEPPE CONTE ALLA CANDIDATURA ALLE EUROPEE DELL’EX PRESIDENTE DELL’INPS COME CAPOLISTA NELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA MERIDIONALE, PER IL MOVIMENTO CINQUE STELLE? AH, NON SAPERLO…