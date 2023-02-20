FLASH! – MARIA ELENA BOSCHI: “IL FATTO QUOTIDIANO INSULTA NOBILI PER IL SUO ASPETTO FISICO CHIAMANDOLO ‘IL SOTTOPANZA DI IV. NON C’È NESSUNO CHE DICA QUALCOSA A TRAVAGLIO?”. LA RISPOSTA EPICA DI MARCOLINO: “TIPO ESTICAZZI, PER ESEMPIO…”-
FLASH! – MARIA ELENA BOSCHI: “IL FATTO QUOTIDIANO INSULTA NOBILI PER IL SUO ASPETTO FISICO CHIAMANDOLO ‘IL SOTTOPANZA DI IV. NON C’È NESSUNO CHE DICA QUALCOSA A TRAVAGLIO?”. LA RISPOSTA EPICA DI MARCOLINO: “TIPO ESTICAZZI, PER ESEMPIO…”-
IN UN ANNO DI GUERRA PUTIN È RIUSCITO A FARE IL LAVAGGIO DEL CERVELLO AI RUSSI – IL “NEW YORK TIMES”: “IL PRESIDENTE RUSSO HA PRESENTATO L'INVASIONE DELL'UCRAINA COME UNA GUERRA SANTA PER L'IDENTITÀ DEL PAESE, DICHIARANDO CHE STAVA COMBATTENDO PER IMPEDIRE CHE LE NORME LIBERALI DI GENERE E L'ACCETTAZIONE DELL'OMOSESSUALITÀ FOSSERO IMPOSTE DA UN OCCIDENTE AGGRESSIVO” – IL RUOLO DELLE TV, LE CERIMONIE PATRIOTTICHE NELLE SCUOLE E LA POLIZIA CHE CONTROLLA I SOCIAL
“FACEBOOK VA CHIUSO” – L’INTEMERATA DI MARCO BENEDETTO: “DOVREBBE ESSERE COSTRETTO A PAGARE LE TASSE E DOVREBBE ESSERE UN IMPEGNO UNITARIO DI TUTTE LE FORZE POLITICHE IN TUTTO IL MONDO. E DOVREBBE ANCHE ESSERE COSTRETTO A PAGARE LE TASSE “- “BERLUSCONI, INVECE DI INVOCARE UNA INCHIESTA PARLAMENTARE SUI PM, NE DOVREBBE PRETENDERE UNA SULLO STRAPOTERE DI FACEBOOK, VERO CONCORRENTE DELLA COSA DI CUI TIENE DI PIÙ AL MONDO, MEDIASET. E ANCHE LA MINACCIA PIÙ GRAVE CHE I GIORNALI DEVONO FRONTEGGIARE” – “SONO TESTIMONE DIRETTO DELLA PERICOLOSITÀ DELL’AGIRE DI FACEBOOK…”
LA LEGA ESCE ALLO SCOPERTO SULLE NOMINE: “SERVE UN CAMBIO DI PASSO DI ENI E ENEL” – FONTI “QUALIFICATE” DEL CARROCCIO CHIEDONO LA TESTA DI DESCALZI E STARACE. MA SE IL SECONDO SEMBRA ORMAI FUORI DAI GIOCHI, È ALTAMENTE IMPROBABILE CHE IL BOSS DEL CANE A SEI ZAMPE FINISCA AI GIARDINETTI. ANCHE CONSIDERANDO IL RUOLO CRUCIALE CHE HA AVUTO NELLA RICERCA DI ALTERNATIVE AL GAS RUSSO...
IL CALCIO DEL MULÈ - A RENDERE LA VITA DIFFICILE AI MELONIANI C’E’ IL FORZISTA GIORGIO MULÈ: “QUESTI DI FRATELLI D’ITALIA NON TOLLERANO IL DISSENSO RISPETTO A QUELLO CHE FANNO E DICONO. O LA PENSI COME LORO OPPURE SEI UN NEMICO” - IL BOTTA E RISPOSTA SUL CASO MONTARULI: “HA PRESO UNO SCHIAFFO MORALE LA CUI IMPRONTA GLI MANTERRÀ LA FACCIA MOLTO PIÙ ROSSA DI QUANTO RUBICONDA GIÀ SIA” - LA SUA REPLICA: “QUESTO COMUNICATO CONTRO DI ME EQUIVALE ALLE SCRITTE CHE SI VERGANO NEI CESSI DEGLI AUTOGRILL” - LOLLOBRIGIDA “PROFETIZZA” CHE MULÉ FARÀ LA FINE DEI FINIANI - LA CONTROREPLICA: “TUTTE MINCHIATE!”