FLASH! – MARIA ELENA BOSCHI: “IL FATTO QUOTIDIANO INSULTA NOBILI PER IL SUO ASPETTO FISICO CHIAMANDOLO ‘IL SOTTOPANZA DI IV. NON C’È NESSUNO CHE DICA QUALCOSA A TRAVAGLIO?”. LA RISPOSTA EPICA DI MARCOLINO: “TIPO ESTICAZZI, PER ESEMPIO…”

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politica

“FACEBOOK VA CHIUSO” – L’INTEMERATA DI MARCO BENEDETTO: “DOVREBBE ESSERE COSTRETTO A PAGARE LE TASSE E DOVREBBE ESSERE UN IMPEGNO UNITARIO DI TUTTE LE FORZE POLITICHE IN TUTTO IL MONDO. E DOVREBBE ANCHE ESSERE COSTRETTO A PAGARE LE TASSE “- “BERLUSCONI, INVECE DI INVOCARE UNA INCHIESTA PARLAMENTARE SUI PM, NE DOVREBBE PRETENDERE UNA SULLO STRAPOTERE DI FACEBOOK, VERO CONCORRENTE DELLA COSA DI CUI TIENE DI PIÙ AL MONDO, MEDIASET. E ANCHE LA MINACCIA PIÙ GRAVE CHE I GIORNALI DEVONO FRONTEGGIARE” – “SONO TESTIMONE DIRETTO DELLA PERICOLOSITÀ DELL’AGIRE DI FACEBOOK…”

IL CALCIO DEL MULÈ - A RENDERE LA VITA DIFFICILE AI MELONIANI C’E’ IL FORZISTA GIORGIO MULÈ: “QUESTI DI FRATELLI D’ITALIA NON TOLLERANO IL DISSENSO RISPETTO A QUELLO CHE FANNO E DICONO. O LA PENSI COME LORO OPPURE SEI UN NEMICO” - IL BOTTA E RISPOSTA SUL CASO MONTARULI: “HA PRESO UNO SCHIAFFO MORALE LA CUI IMPRONTA GLI MANTERRÀ LA FACCIA MOLTO PIÙ ROSSA DI QUANTO RUBICONDA GIÀ SIA” - LA SUA REPLICA: “QUESTO COMUNICATO CONTRO DI ME EQUIVALE ALLE SCRITTE CHE SI VERGANO NEI CESSI DEGLI AUTOGRILL” - LOLLOBRIGIDA “PROFETIZZA” CHE MULÉ FARÀ LA FINE DEI FINIANI - LA CONTROREPLICA: “TUTTE MINCHIATE!”