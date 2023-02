IN UN ANNO DI GUERRA PUTIN È RIUSCITO A FARE IL LAVAGGIO DEL CERVELLO AI RUSSI – IL “NEW YORK TIMES”: “IL PRESIDENTE RUSSO HA PRESENTATO L'INVASIONE DELL'UCRAINA COME UNA GUERRA SANTA PER L'IDENTITÀ DEL PAESE, DICHIARANDO CHE STAVA COMBATTENDO PER IMPEDIRE CHE LE NORME LIBERALI DI GENERE E L'ACCETTAZIONE DELL'OMOSESSUALITÀ FOSSERO IMPOSTE DA UN OCCIDENTE AGGRESSIVO” – IL RUOLO DELLE TV, LE CERIMONIE PATRIOTTICHE NELLE SCUOLE E LA POLIZIA CHE CONTROLLA I SOCIAL