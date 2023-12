16 dic 2023 11:22

FLASH – MARTEDI’ 19 DICEMBRE, ALLE 8.30, IL MINISTRO DELLA DIFESA CROSETTO SARA’ IN AULA PER UN’INFORMATIVA URGENTE DOPO LE SUE DICHIARAZIONI SULLE TOGHE (CON RIFERIMENTO AI MAGISTRATI CHE FANNO “OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA”) - QUINDI NELL'ORDINE: C'È STATA IN PRIMIS UN'INTERPELLANZA, POI LE COMUNICAZIONI, LA PROSSIMA SETTIMANA L'INFORMATIVA IN AULA E UN'AUDIZIONE AL COPASIR. MAI SUCCESSA UNA ROBA DEL GENERE PER UN'INTERVISTA DI UN MINISTRO...