FLASH! – MATTEO RENZI IL 20 GIUGNO GETTA IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO: “SILVIO BERLUSCONI È STATO UNO STATISTA”. E MARCO TRAVAGLIO SE LO CUCINA: “IL METRO DI GIUDIZIO DI RENZI È RENZI”-
FLASH! - DA MILANO, DOPO LA SCELTA DEL MELONIANO MARIO SECHI ALLA DIREZIONE DI "LIBERO" (LA LEGA VOLEVA SENALDI), E' IN ARRIVO UN ALTRO SGARBO DELLA DUCETTA A SALVINI - IL PREMIER INSISTE PER NOMINARE COMMISSARIO DI EMILIA-ROMAGNA PER L'ALLUVIONE, GUIDO BERTOLASO, ASSESSORE ALLA RICCA SANITA' LOMBARDA CHE SI STA RIVELANDO "TROPPO INDIPENDENTE" - AL SUO POSTO, SI FA IL NOME DI MARIO MANTOVANI (FDI). PER ORA BERTOLASO E IL GOVERNATORE ATTILIO FONTANA NON CI STANNO...
DAGOREPORT! L’OBIETTIVO DI PRIGOZHIN NON MIRAVA AL ROVESCIAMENTO DI VLADIMIR PUTIN, DI PER SÉ UNO SCENARIO SPAVENTOSO (CHI SAREBBE STATO IN GRADO DI MANTENERE UNITO IL PAESE, PROTEGGERE LE ARMI NUCLEARI ETC., LE MILIZIE WAGNER?), MA A INDEBOLIRE IL SUO POTERE - VEDERE SE, UNA VOLTA AZZOPPATO, A PUTIN PARTIVA L’EMBOLO FATALE, DETTO ‘’DOPO DI ME, IL DILUVIO” (E VAI CON ESERCITO E BOMBE), OPPURE "MAD VLAD" AVREBBE INIZIATO A RAGIONARE. A PARTIRE DAL NEGOZIATO DI PACE CON ZELENSKY E CHIUDERE LA GUERRA IN UCRAINA, CHE HA SCONVOLTO LA CUCCAGNA DEGLI OLIGARCHI E GLI EQUILIBRI MONDIALI, NEI PROSSIMI 30 GIORNI - LA SPIA CHE PUTIN ABBIA INIZIATO A USARE LE SINAPSI DEL CERVELLO È RAPPRESENTATA DALLA SUA RICHIESTA DI TROVARE UNA MEDIAZIONE CON PRIGOZHIN, RIVOLTA IN MANIERA ESPLICITA AD ALEXANDER LUKASHENKO. LE TRATTATIVE PER UN ACCORDO SONO IN CORSO...
PUTIN MESSO AL MURO DA PRIGOZHIN: UNA DOMANDA E TRE IPOTESI. COME MAI IL PADRE PADRONE DI 27 MILA MERCENARI, FINO A IERI BELLICISTA CHE ACCUSAVA DI INCAPACITA' IL MINISTRO DELLA DIFESA SHOIGU, DICHIARA CHE NON C’ERANO MOTIVI PER INVADERE L’UCRAINA? - IPOTESI: PRIGOZHIN POTREBBE ESSERE STATO STRAPAGATO DALL'INTELLIGENCE OCCIDENTALE PER RIMBOCCARE LA LAPIDE A PUTIN E CHIUDERE COSÌ LA GUERRA IN UCRAINA. SUPPORTARE E ARMARE ZELENSKY STA PESANDO DECINE E DECINE DI MILIARDI, MEJO RICOPRIRE D’ORO PRIGOZHIN FACENDO SCOPPIARE UNA GUERRA INTESTINA - ALTRA IPOTESI: A “COMPRARSI” IL BOSS DELLA WAGNER SAREBBERO I TANTI OLIGARCHI RUSSI CHE NON VEDONO L’ORA, PER I LORO AFFARI FINITI INCAGLIATI A CAUSA DELLE SANZIONI, DI CHIUDERE UNA GUERRA DEMENTE - VIDEO!
NIENTE GUERRA CIVILE IN RUSSIA: SI NEGOZIA UNA USCITA ONOREVOLE DI PUTIN DAL CREMLINO - IL PRESIDENTE DELLA BIELORUSSIA E ALLEATO DI PUTIN, ALEXANDER LUKASHENKO, FA SAPERE DI AVER PARLATO TUTTO IL GIORNO, SU MANDATO DI "MAD VLAD", CON IL "TRADITORE'' PRIGOZHIN E DI AVER NEGOZIATO "LO STOP AI MOVIMENTI" DELLE MILIZIE DELLA WAGNER - LO ZAR DEI MERCENARI ACCETTA PER ORA (IN CAMBIO DI COSA?) DI FERMARE L'OFFENSIVA: “TORNIAMO INDIETRO PER NON SPARGERE SANGUE” - IL CONVOGLIO DELLA BRIGATA WAGNER ERA ARRIVATO A DUE ORE DA MOSCA, GUIDATO DAL COMANDANTE NEO-NAZI DMITRY UTKIN - LUKASHENKO HA PRECISATO CHE L'ACCORDO PROPOSTO E ACCETTATO DA PRIGOZHIN ERA STATO DISCUSSO IN PRECEDENZA CON PUTIN E CONTIENE GARANZIE DI SICUREZZA PER LE TRUPPE WAGNER. NESSUN COMMENTO FINORA DAL CREMLINO. SARA' INTERESSANTE VEDERE CHI C'E' DIETRO PRIGOZHIN - PER DISCUTERE LA SITUAZIONE RUSSA BIDEN CHIAMA MACRON, SCHOLZ E SUNAK. MELONI NON PERVENUTA…
FLASH! – PIANO PIANO, CI SONO ARRIVATI: IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA RUSSO, IL BALDO DMITRY MEDVEDEV, NON ESCLUDE LA PARTECIPAZIONE DI SPECIALISTI STRANIERI E DI UNITÀ DI ÉLITE DELLE FORZE ARMATE RUSSE NELLA PIANIFICAZIONE DELL'AMMUTINAMENTO DELLE MILIZIE WAGNER – INDUBBIAMENTE, DA BUON MERCENARIO, PRIGOZHIN HA DIETRO QUALCUNO CHE HA FINANZIATO IL GOLPE. TRA INTELLIGENCE OCCIDENTALE E OLIGARCHI, PER ORA È DIFFICILE CAPIRE CHI…