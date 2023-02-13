Vittoria.— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 13, 2023
Grazie Lombardia. Grazie Lazio. ??? #elezioniregionali2023 pic.twitter.com/lQWq50jJiW
FLASH! – MATTEO SALVINI METTE LE MANI AVANTI: IL “CAPITONE” È IL PRIMO A TWITTARE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEGLI EXIT POLL CHE DANNO IN AMPIO VANTAGGIO I CANDIDATI DI DESTRA, ROCCA E FONTANA, NEL LAZIO E IN LOMBARDIA – IL LEADER DELLA LEGA PROVA A METTERE IL CAPPELLO SUI RISULTATI E SCRIVE “VITTORIA, GRAZIE”. CHISSÀ CHE DIRÀ QUANDO SI VEDRANNO I RISULTATI DELLE LISTE…-
Vittoria.— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 13, 2023
Grazie Lombardia. Grazie Lazio. ??? #elezioniregionali2023 pic.twitter.com/lQWq50jJiW
URNE CINERARIE - IL PARTITO DEL NON VOTO TRIONFA: CROLLA L'AFFLUENZA A ROMA ATTESTANDOSI AL 33,11%, CONTRO IL 63,11% DELLE PRECEDENTI REGIONALI DEL 2018 – IN LOMBARDIA HA VOTATO SOLO IL 41,6% DEGLI ELETTORI ED È IL DATO PIÙ BASSO IN 53 ANNI…
“UN IMPORTANTE RISULTATO CHE RAFFORZA IL LAVORO DEL GOVERNO” – GIORGIA MELONI COMMENTA LA VITTORIA A VALANGA DEI “SUOI” CANDIDATI, FRANCESCO ROCCA E ATTILIO FONTANA, ALLE REGIONALI IN LAZIO E LOMBARDIA: “CONSOLIDA LA COMPATTEZZA DEL CENTRODESTRA” – LA LEGA SCENDE MA CROLLA MENO DEL PREVISTO IN LOMBARDIA. FORZA ITALIA INVECE PRATICAMENTE NON ESISTE PIÙ. CHE FARANNO ORA BERLUSCONI E RONZULLI?
UBI MAIOR, MAJORINO CESSAT! IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA PER MASCHERARE LA WATERLOO ELETTORALE SI ATTACCA AL DATO “ANGOSCIANTE” DELL’ASTENSIONE. DI ANGOSCIANTE C’E’ SOLO LA CLASSE “DIGERENTE” DEL PARTITO DEMOCRATICO CHE INCASSA UN’ALTRA DISFATTA!