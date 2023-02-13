FLASH! – MATTEO SALVINI METTE LE MANI AVANTI: IL “CAPITONE” È IL PRIMO A TWITTARE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEGLI EXIT POLL CHE DANNO IN AMPIO VANTAGGIO I CANDIDATI DI DESTRA, ROCCA E FONTANA, NEL LAZIO E IN LOMBARDIA – IL LEADER DELLA LEGA PROVA A METTERE IL CAPPELLO SUI RISULTATI E SCRIVE “VITTORIA, GRAZIE”. CHISSÀ CHE DIRÀ QUANDO SI VEDRANNO I RISULTATI DELLE LISTE…

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