Sito Abi irraggiungibile: nuovo attacco hacker?— Michele Arnese (@Michele_Arnese) September 9, 2022
FLASH! – MICHELE ARNESE TWEET: "IL SITO DELL’ABI È IRRAGGIUNGIBILE. NUOVO ATTACCO HACKER?"- -
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Sito Abi irraggiungibile: nuovo attacco hacker?— Michele Arnese (@Michele_Arnese) September 9, 2022
LA RICONOSCETE DAL GENEROSO DECOLLETE? AI TEMPI DELLA "COOL BRITANNIA" DICHIARO’ DI AMARE TONY BLAIR, POTEVA DIVENTARE PRINCIPESSA DI MONACO. POI HA SCELTO LA CASTITA’ E, A DETTA SUA, E’ STATA 10 ANNI SENZA FARE SESSO. DI CHI SI TRATTA?
“UN GOVERNO DRAGHI NON LO POSSIAMO ACCETTARE. LA LINEA È: O CONTE O MORTE” – NEL LIBRO DI EMANUELE BUZZI (GIORNALISTA DEL "CORSERA") LO “SCAZZO EPICO” TRA I BIG M5S DURANTE LE TRATTATIVE PER LA NASCITA DELL'ESECUTIVO GUIDATO DA MARIOPIO - GRILLO CHIAMA DI MAIO E GLI DICE CHE HA PARLATO CON DRAGHI E CHE IL M5S ENTRERÀ NEL GOVERNO. LUIGINO COMUNICA LA SCELTA AGLI ALTRI. BONAFEDE NON CI STA: “E’ UN TRADIMENTO NEI CONFRONTI DI CONTE”. E…