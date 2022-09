“UN GOVERNO DRAGHI NON LO POSSIAMO ACCETTARE. LA LINEA È: O CONTE O MORTE” – NEL LIBRO DI EMANUELE BUZZI (GIORNALISTA DEL "CORSERA") LO “SCAZZO EPICO” TRA I BIG M5S DURANTE LE TRATTATIVE PER LA NASCITA DELL'ESECUTIVO GUIDATO DA MARIOPIO - GRILLO CHIAMA DI MAIO E GLI DICE CHE HA PARLATO CON DRAGHI E CHE IL M5S ENTRERÀ NEL GOVERNO. LUIGINO COMUNICA LA SCELTA AGLI ALTRI. BONAFEDE NON CI STA: “E’ UN TRADIMENTO NEI CONFRONTI DI CONTE”. E…