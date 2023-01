CONTATI I VOTI DELLE REGIONALI LOMBARDE, PER GIORGIA MELONI NULLA SARÀ COME PRIMA - IL TRIONFO DI FRATELLI D'ITALIA, LO SFASCIO DELLA LEGA E LA DECADENZA DI FORZA ITALIA APRIRANNO UN CONFLITTO DURISSIMO VERSO IL CANNIBALISMO SENZA LIMITISMO DELLA "ONE WOMEN SHOW" DELLA GARBATELLA. L’OCCASIONE PER SISTEMARLA (O FAI QUESTO O CADE IL GOVERNO) È A PORTATA DI MANO: LA TORNATA DELLE NOMINE NELLE AZIENDE STATALI - SARA' UN CAOS CHE È PARI AI CASINI IN CASA MELONI, DOVE ANCORA NON HANNO CAPITO CHE NON SONO PIÙ REIETTI RINTANATI IN VIA DELLA SCROFA A FARE IL SALUTO ROMANO MA I PRIMI INQUILINI DI PALAZZO CHIGI. IL TRIONFO IN LOMBARDIA SEGNERÀ LA CONQUISTA DEL POTERE DEI NORDISTI CAPITANATI DA LA RUSSA E SANTADECHÉ, COL SUPPORTO DEI GIORNALI DI ANGELUCCI - ANCHE A PALAZZO CHIGI, DA URSO A FITTO, NON TUTTE LE RUOTE GIRANO NEL VERSO GIUSTO...