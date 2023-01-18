FLASH! – IL MINISTRO GIORGETTI, GRAZIE ALL’INCONTRO CON DRAGHI A PIAZZA SAN PIETRO, AI FUNERALI DI RATZINGER, SI È CONVINTO A MOLLARE RIVERA AL SUO DESTINO: IL LEGHISTA VORREBBE AL SUO POSTO ANTONINO TURICCHI. IL “SINISCALCO-BOY” PERÒ NICCHIA: GUADAGNA DI PIÙ COME PRESIDENTE DI ITA DI QUANTO INCASSEREBBE COME DG DEL TESORO (MA IL POTERE E' INVERSO) – IN CASO DI RIFIUTO, LA CARTA COPERTA DEL GOVERNO È L’ATTUALE COMMISSARIO DELLA CONSOB PAOLO CIOCCA, CHE HA UN PASSATO AL MEF, DIS ED È SOSTENUTO DALLE BANCHE MILANESI-