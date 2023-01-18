FLASH! – IL MINISTRO GIORGETTI, GRAZIE ALL’INCONTRO CON DRAGHI A PIAZZA SAN PIETRO, AI FUNERALI DI RATZINGER, SI È CONVINTO A MOLLARE RIVERA AL SUO DESTINO: IL LEGHISTA VORREBBE AL SUO POSTO ANTONINO TURICCHI. IL “SINISCALCO-BOY” PERÒ NICCHIA: GUADAGNA DI PIÙ COME PRESIDENTE DI ITA DI QUANTO INCASSEREBBE COME DG DEL TESORO (MA IL POTERE E' INVERSO) – IN CASO DI RIFIUTO, LA CARTA COPERTA DEL GOVERNO È L’ATTUALE COMMISSARIO DELLA CONSOB PAOLO CIOCCA, CHE HA UN PASSATO AL MEF, DIS ED È SOSTENUTO DALLE BANCHE MILANESI

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politica

DAGONEWS – BRUNO VESPA MEJO DELLA FARNESINA: E' LUI AD AVER MESSO IN CONTATTO GIORGIA MELONI E ZELENSKY - L'OBIETTIVO E' APPARECCHIARE LA FUTURA VISITA DELLA DUCETTA A KIEV - CHI HA GLI OCCHI SU KIEV, CIOE' GLI AMERICANI, NON CAPISCONO COME SI MUOVE L'ITALIA: SERVE UN GIORNALISTA A FARE DA TRAMITE TRA UN CAPO DI STATO E UN CAPO DI GOVERNO? - IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI NON ERA A CONOSCENZA DELL'INTERMEDIAZIONE DI VESPA (IL CUI RUOLO INIZIA A FAR MUGUGNARE IL CERCHIO MAGICO DI GIORGIA)

CONTATI I VOTI DELLE REGIONALI LOMBARDE, PER GIORGIA MELONI NULLA SARÀ COME PRIMA - IL TRIONFO DI FRATELLI D'ITALIA, LO SFASCIO DELLA LEGA E LA DECADENZA DI FORZA ITALIA APRIRANNO UN CONFLITTO DURISSIMO VERSO IL CANNIBALISMO SENZA LIMITISMO DELLA "ONE WOMEN SHOW" DELLA GARBATELLA. L’OCCASIONE PER SISTEMARLA (O FAI QUESTO O CADE IL GOVERNO) È A PORTATA DI MANO: LA TORNATA DELLE NOMINE NELLE AZIENDE STATALI - SARA' UN CAOS CHE È PARI AI CASINI IN CASA MELONI, DOVE ANCORA NON HANNO CAPITO CHE NON SONO PIÙ REIETTI RINTANATI IN VIA DELLA SCROFA A FARE IL SALUTO ROMANO MA I PRIMI INQUILINI DI PALAZZO CHIGI. IL TRIONFO IN LOMBARDIA SEGNERÀ LA CONQUISTA DEL POTERE DEI NORDISTI CAPITANATI DA LA RUSSA E SANTADECHÉ, COL SUPPORTO DEI GIORNALI DI ANGELUCCI - ANCHE A PALAZZO CHIGI, DA URSO A FITTO, NON TUTTE LE RUOTE GIRANO NEL VERSO GIUSTO...