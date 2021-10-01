“LE TENSIONI CON L’EUROPA SONO SUPERATE” - IL SEGRETARIO DI STATO USA ANTONY BLINKEN OSTENTA UN INGIUSTIFICATO OTTIMISMO SUI RAPPORTI TRA WASHINGTON E BRUXELLES, DOPO IL TRADIMENTO DEGLI USA SULL’AFGHANISTAN - ORMAI ALLO ZIO SAM INTERESSA SOLO LA CINA: “SIAMO D’ACCORDO CON L’EUROPA SU UNA SERIE DI PRATICHE CHE LA CINA USA. AL G20 DI ROMA LE AFFRONTEREMO INSIEME” (E A QUELLO STRAORDINARIO SUL CASINO CHE HANNO FATTO GLI AMERICANI A KABUL?)
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