FLASH! – IL MOTIVO PER CUI XI JINPING SI È SFILATO DAL G20 DI ROMA? L’INTERVISTA RILASCIATA LA SCORSA SETTIMANA DAL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO, ANTONY BLINKEN, IN CUI IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI BIDEN SOSTENEVA CHE GLI STATI UNITI E L’UE SONO D’ACCORDO “NELL’AFFRONTARE PECHINO” SU UNA SERIE DI PRATICHE CHE LA CINA USA NEI COMMERCI E CHE “NON CONSENTONO DI AVERE UN TERRENO DI GIOCO EQUO”. IL PRESIDENTE CINESE SI È OFFESO E PER RIPICCA DARÀ BUCA AL SUMMIT PRESIEDUTO DA DRAGHI

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“LE TENSIONI CON L’EUROPA SONO SUPERATE” - IL SEGRETARIO DI STATO USA ANTONY BLINKEN OSTENTA UN INGIUSTIFICATO OTTIMISMO SUI RAPPORTI TRA WASHINGTON E BRUXELLES, DOPO IL TRADIMENTO DEGLI USA SULL’AFGHANISTAN - ORMAI ALLO ZIO SAM INTERESSA SOLO LA CINA: “SIAMO D’ACCORDO CON L’EUROPA SU UNA SERIE DI PRATICHE CHE LA CINA USA. AL G20 DI ROMA LE AFFRONTEREMO INSIEME” (E A QUELLO STRAORDINARIO SUL CASINO CHE HANNO FATTO GLI AMERICANI A KABUL?)

 

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-tensioni-rsquo-europa-sono-superate-rdquo-segretario-284525.htm

 

 

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QUANTO GODE MATTIA FELTRI PER LA SCONFITTA DI VIRGINIA RAGGI! "CINQUE ANNI FA GRILLO CHIEDEVA ALLA GENTE ONESTA LA FORZA DI DISINFESTARE LA CITTÀ, DI MAIO INVITAVA I CITTADINI A CONSEGNARGLI NOTIZIE DI STAMPO MAFIOSO IN BUSTA CHIUSA, E IN CAMBIO DELL'ANONIMATO, DI BATTISTA ESORTAVA LE PERSONE PERBENE A MANDARGLI DELAZIONI VIA MAIL, CHÉ CI AVREBBE PENSATO LUI A RIPULIRE LA "REPUBBLICA FILOMAFIOSA". MA PER FORTUNA LA MAFIA NON SI ERA IMPADRONITA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ERA UNA COLOSSALE CALUNNIA. INTANTO SOTTO QUEL CIELO CATTIVO, A LIBERARCI DAI PADRINI ERA STATA ELETTA VIRGINIA RAGGI…"