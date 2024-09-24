FLASH! – E DUE! È LA SECONDA VOLTA CHE LA DUCETTA DA’ BUCA AGLI INVITI A CENA DI JOE BIDEN ALLA CASA BIANCA - LA PRIMA VOLTA LA PREMIER PREFERÌ PORTARE LA FIGLIA IN PIZZERIA. STAVOLTA, DOPO GLI SBACIUCCHIAMENTI CON IL BILLIONAIRE TOSSICO ELON MUSK, SE N’È TOTALMENTE FREGATA DI “SLEEPY JOE” E, CONTENTA COM’ERA DI AVER TOLTO A SALVINI LA PRIMOGENITURA DI TRUMP, È TORNATA IN ITALIA CON L’AMARO IN BOCCA: SI È INCAZZATA COME UNA BISCIA QUANDO ALL’ONU HA SUPERATO I 5 MINUTI E LE HANNO SPENTO L’AUDIO… – VIDEO-
DAGO-SPIFFERA: SUSSURRI & RUMORS - COSA HA SBIANCHETTATO DALLE SUE CHAT MARIA ROSARIA BOCCIA? LA PERIZIA SUI 13 DISPOSITIVI DELL’EX AMANTE DI SANGIULIANO SARÀ LUNGHISSIMA: NON SOLO PER LA QUANTITÀ DI DOCUMENTI, FOTO E VIDEO, MA ANCHE PER VALUTARE COSA È STATO CANCELLATO IN QUESTI MESI – I MISTERI DEL BAYESIAN NON FINISCONO MAI: CHE FINE HA FATTO LA VALIGIA “FORTIFICATA” IN TITANIO IN CUI MIKE LYNCH CUSTODIVA I SEGRETI DELL’INTELLIGENCE DI MEZZO MONDO? – PERCHÉ ALMA FAZZOLARI HA LASCIATO IMPROVVISAMENTE TIM? – GIAMPIERO ZURLO DICE “MESSA” – LA STRATEGIA DI ANDREA ORCEL PER PRENDERSI COMMERZBANK: TEMPI LUNGHI, NO ALLO SCONTRO CON IL GOVERNO TEDESCO
FLASH – INIZIANO A VOLARE STRACCI SUL CASO DOSSIERAGGI: IL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, GIOVANNI MELILLO, HA QUERELATO FILIPPO FACCI E ALESSANDRO SALLUSTI PER UN ARTICOLO, COMPARSO SUL “GIORNALE” TRE GIORNI FA IN CUI SI INSINUAVA CHE FOSSE INDAGATO E CHE SI FOSSE LIMITATO AD ACCUSARE LA PRECEDENTE GESTIONE DI CAFIERO DE RAHO…
ULTIME DAI PALAZZI: GIORGIA MELONI E L'OSSESSIONE DI "NON TRADIRE": AL CAPO DEL PARTITO POPOLARE SPAGNOLO, FEIJOO, RICORDA IL SUO RAPPORTO D'AMICIZIA CON SANTIAGO ABASCAL (NONOSTANTE VOX SIA PASSATO CON I “PATRIOTI”) – LA DUCETTA TEME LE AUDIZIONI AL COPASIR DI CROSETTO, CARAVELLI E MELILLO: RESTERANNO SEGRETE? - MOLLATO DA MARINE LE PEN, SALVINI IN GINOCCHIO DA ORBAN PER AVERLO A PONTIDA – TAJANI FACCE RIDE': “NON SONO UNO STRUMENTO NELLE MANI DI MARINA”. MA SE LA CAVALIERA GLI TOGLIE IL NOME BERLUSCONI DAL SIMBOLO E CHIEDE INDIETRO I 90 MILIONI DI CREDITO, CHE FINE FA FORZA ITALIA? - LE MANCATE CRITICHE A BONACCINI PER L'ALLUVIONE E LA GITA A ORTIGIA PRO-LOLLO DELLA SORA GIORGIA
DAGOREPORT - L’IPOTESI DI (CON)FUSIONE TRA F2I E IL GRUPPO VENETO DI MARCHI INDISPETTISCE CDP E IL GOVERNO. RAVANELLI RESTA ALLA FINESTRA? E FRENI FRENA – IL PATRON DI SAVE, SOCIETÀ DEGLI AEROPORTI DI VENEZIA, VERONA E BRESCIA, SI SAREBBE MESSO IN TESTA DI FONDERE LA SUA SGR FININT INFRASTRUTTURE NIENTEPOPODIMENO CHE CON LA SOCIETÀ F2I. MARCHI HA GIÀ PRESENTATO IL PROGETTO A PALAZZO CHIGI E AL MEF, ED È PROSSIMO A UN INCONTRO ANCHE CON GIUSEPPE GUZZETTI, MA NELLE STANZE DEI BOTTONI MELONIANI SONO DUE GLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE…
ORCEL CUCINA UN BEL WURSTEL BANCARIO - UNICREDIT TIRA DRITTO E AUMENTA LA SUA POSIZIONE NELLA BANCA TEDESCA COMMERZBANK: È SALITA AL 21% E CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE PER ARRIVARE AL 29,9 - ORCEL AVEVA UN ACCORDO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA, LINDNER, POI BLOCCATO DAI SINDACATI, PREOCCUPATI DAGLI ESUBERI - MA IL QUOTIDIANO ECONOMICO "HANDESBLATT" SI SCHIERA CON LA BANCA ITALIANA...