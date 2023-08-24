FLASH – IL PASTROCCHIO SULLA DOPPIA CANDIDATURA FRANCO-CIPOLLONE, PER IL POSTO NEL BOARD DELLA BCE, NASCE DALLA VOLONTÀ DI RIVINCITA DI GIANCARLO GIORGETTI. IL MINISTRO DELL’ECONOMIA SI È VOLUTO VENDICARE CON GIORGIA MELONI PER L’ANNUNCIO DELLA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI. È PER QUESTO CHE, UNA VOLTA CAPITO CHE PER LA BEI I GIOCHI ERANO FATTI, HA TIRATO FUORI DAL CASSETTO IL NOME DELL’EX COLLEGA DEL GOVERNO DRAGHI, FACENDO STRABUZZARE GLI OCCHI AL TANDEM GIORGIA-PANETTA – AVVISO AI NAVIGATI: A FRANCOFORTE, DA DOVE HA GUIDATO PER OTTO ANNI LA BCE, “MARIOPIO” È ANCORA MOLTO ASCOLTATO…-