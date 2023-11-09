FLASH! – SUL PATTO DI STABILITÀ LA DUCETTA VA ALLO SCONTRO: È MEGLIO UN RITORNO AL VECCHIO PATTO DEL 3% CHE IL VIA LIBERA AD UNO NUOVO CON REGOLE TROPPO PENALIZZANTI SUL DEFICIT. LA FLESSIBILITÀ DI SFORARE IL PATTO FINO AL 4% SARÀ INFATTI DECISA DALLA COMMISSIONE DI URSULA, PAESE PER PAESE IN BASE AL DEFICIT, E MELONI TEME CHE BRUXELLES SI ACCANISCA SULL’UNICO GOVERNO EUROPEO CHE ANCORA NON HA RATIFICATO IL MES (L’ITALIA) - ORA SARANNO DOLORI PER L’APPROVAZIONE DELLA FINANZIARIA CHE SUPERA ABBONDANTEMENTE IL 3%, DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA...

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DAGOREPORT! - FIATO ALLE TROMBETTE, LA BATTAGLIA DI VIALE MAZZINI È INIZIATA! E’ SALTATO L’INCIUCIO TRA L’ARDITO DEL COLLE OPPIO GIAMPAOLO ROSSI E IL PIDDINO TRASVERSALE MARIO ORFEO - PESSIMO SEGNALE PER IL FUTURO DI TELE-MELONI SE IL MULTIFORME ORFEO SI ALLEA CON L’ETERNO BUONSENSO DEMOCRISTIANO DELL’AD ROBERTO SERGIO - AD ORFEO È BASTATO UN DISASTROSO PINO INSEGNO PER CAPIRE CHE ROSSI È DESTINATO A SBATTERE. E LA DUCETTA COMINCIA A SBUFFARE: MA ‘STO ROSSI NON È QUELLO CHE DOVEVA RIVOLTARE LA RAI COME UN CALZINO? - NELLA LOTTA PER IL POTERE TRA IL MELONCINO ROSSI E SERGIO (SOSTENUTO DA SALVINI), RONZA BRUNO VESPA, PRIMO GRAN VISIR RAI, TEMUTISSIMO DA TUTTI, CONSIGLIERE ASCOLTATISSIMO DELLA DUCETTA (VEDI LA STRISCIA DOPO IL TG). AMORE CHE BRU-NEO RICAMBIA DANDO ALLE STAMPE UN LIBRO CHE FA IMPALLIDIRE QUELLO DI SALLUSTI PER MELONISMO SENZA LIMITISMO (IERI VESPA SI E’ SUPERATO SPARANDO UN DOPPIO FAZZOLARI SU RAI1: PRIMA A  ‘CINQUE MINUTI’ E POI SU ‘PORTA A PORTA’) 

DAGOREPORT – CHE CE FAMO CON 'STA STRISCIA DI GAZA? PER BIDEN DEVE DIVENTARE UNA PROVINCIA DELLA CISGIORDANIA, SOTTO LA "SUPERVISIONE" DELL’EGITTO E DELLA GIORDANIA – MA TUTTO E' INUTILE, FINCHÉ NETANYAHU E I SUOI MINISTRI ESTREMISTI SONO AL POTERE – LA DIPLOMAZIA SI MUOVE: SABATO SONO PREVISTI L’INCONTRO XI JINPING-BIDEN A SAN FRANCISCO E UN NUOVO PROCLAMA DEL LEADER HEZBOLLAH; DOMENICA IL VERTICE DEI SAUDITI CON L’IRAN – BIDEN IN BAMBOLA: LA GUERRA LO FA CROLLARE NEI SONDAGGI – SE PUTIN RIAPRE AL DIALOGO CON GLI USA, ZELENSKY PERDE CONSENSI IN PATRIA...

L’ALBANIA È ROBA MIA: AL GOVERNO E A BRUXELLES, NESSUNO SAPEVA DELL’ACCORDICCHIO TRA MELONI E RAMA PER LA GESTIONE DEI MIGRANTI (L'AMBASCIATORE ITALIANO A TIRANA, PRESENTE AL TRATTATO, COSTRETTO AL SILENZIO!) – TAJANI E SALVINI DEBBONO ABBOZZARE PER NON APPARIRE QUELLO CHE SONO: DUE ALLEATI DI GOVERNO CHE NON CONTANO UN CAZZO - LA DUCETTA PUO' CONTINUARE A INVENTARSI "MEZZO DI DISTRAZIONE DI MASSA" (DALLA RIFORME COSTITUZIONALI AL TRASLOCO MIGRANTI IN ALBANIA) MA ENTRO IL 31 DICEMBRE L'ASPETTA AL VARCO L’EUROPA: IL PIL E' FERMO, IL PNRR NON VA AVANTI E SENZA LA RATIFICA MES LO SCONTRO CON BRUXELLES SARA' INEVITABILE: SENZA LA FIRMA DEL GOVERNO ITALIANO (HA FIRMATO PURE ORBAN), DAL 1 GENNAIO 2024, IL SISTEMA BANCARIO DELL'UNIONE EUROPEA SARA' SENZA PARACADUTE – L’OPPOSIZIONE, DA ELLY SCHLEIN A PEPPINIELLO CONTE, E' SOLO CHIACCHIERE E DISTINTIVO (MAI UNA PROPOSTA ALTERNATIVA ALLE CAZZATE DI MELONI, ZERO) - SE ROMA L'ASPETTA SULLA RIVA DEL FIUME, A MILANO L’ANTI-MELONISMO E' SCOPPIATO...

DAGOREPORT – TUTTE LE STRADE PORTANO A CONFINDUSTRIA - DIEGO CATTONI, IL PRESIDENTE DI AISCAT, È ARRIVATO AL CASELLO. LA MAGGIORANZA DEI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI HA DECISO DI SFIDUCIARLO, MA LUI NON VUOLE MOLLARE E HA IMPUGNATO LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PER NOMINARE UN NUOVO PRESIDENTE. IL MOTIVO? DA UN LATO STAREBBE CERCANDO DI PUNTELLARE IL SUO INCARICO DI AD DI AUTOBRENNERO. DALL’ALTRO, HA STRETTO UN PATTO CON CARLO BONOMI PER VOTARE IL SUO CANDIDATO, ALBERTO MARENGHI, ALLE ELEZIONI DI CONFINDUSTRIA…

CON QUELL’ESPRESSIONE PIÙ TRISTE DI UN PIATTO DI VERDURE LESSE, ALFREDO MANTOVANO RAPPRESENTAVA PER GLI APPARATI DELLO STATO QUEL BUON SENSO ISTITUZIONALE CAPACE DI ARGINARE LE ESTREMIZZAZIONI DI GIORGIA E I SUOI FAZZOLARI (MEGLIO PERDERE CHE PERDERSI) - NEI PRIMI MESI HA MANTENUTO LE ATTESE, POI L’ONDA D’URTO DELLA FIAMMETTA NERA (GIORGIA, ARIANNA, FAZZO, SCURTI) AL GRIDO “O SI FA COSÌ O NIENTE!” HA AVUTO LA MEGLIO ED OGGI CI RITROVIAMO UN BEL MANTOVANO MELONIZZATO - MELONIZZAZIONE CHE HA TOCCATO IL CLIMAX DEL RIDICOLO IN OCCASIONE DELL’INSOSTENIBILE BURLA TELEFONICA DEI DUE RUSSI, AL PUNTO DI DICHIARARE CHE MELONI “AVEVA CAPITO SUBITO” CON CHI STAVA CONVERSANDO... -  L’EVITA PERON DEL COLLE OPPIO DEVE RINGRAZIARE LA GUERRA IN ISRAELE CHE NON PERMETTE NÉ AI MERCATI ATTRAVERSO LE AGENZIE DI RATING NÉ ALL‘EUROPA DI CHIUDERE I RUBINETTI E GETTARE NELLA SPAZZATURA UN PAESE NEVRALGICO DEL MEDITERRANEO