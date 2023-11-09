FLASH! – SUL PATTO DI STABILITÀ LA DUCETTA VA ALLO SCONTRO: È MEGLIO UN RITORNO AL VECCHIO PATTO DEL 3% CHE IL VIA LIBERA AD UNO NUOVO CON REGOLE TROPPO PENALIZZANTI SUL DEFICIT. LA FLESSIBILITÀ DI SFORARE IL PATTO FINO AL 4% SARÀ INFATTI DECISA DALLA COMMISSIONE DI URSULA, PAESE PER PAESE IN BASE AL DEFICIT, E MELONI TEME CHE BRUXELLES SI ACCANISCA SULL’UNICO GOVERNO EUROPEO CHE ANCORA NON HA RATIFICATO IL MES (L’ITALIA) - ORA SARANNO DOLORI PER L’APPROVAZIONE DELLA FINANZIARIA CHE SUPERA ABBONDANTEMENTE IL 3%, DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA...-