Minister for Institutional Reforms Maria Elisabetta Alberti Casellati eats a Hawaiian pizza.#CrazyItalianFood https://t.co/EYjuTUCDD8 pic.twitter.com/2PAidjNF03— Crazy Ass Moments in Italian Politics ?? (@CrazyItalianPol) January 28, 2024
FLASH! – PORTATE I SALI A LOLLO! LA MINISTRA DELLE RIFORME, MARIA ELISABETTA CASELLATI “SERBELLONI MAZZANTI VIEN DAL MARE”, SI GUSTA UNA PIZZA ALL’ANANAS DA SORBILLO. UN’IMMAGINE “INDIGESTA” PER IL MINISTRO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE, IMPEGNATO IN UNA LOTTA SENZA QUARTIERE CONTRO LA CUCINA STRANIERA, IN NOME DELLA “QUALITÀÀÀ” DEL MADE IN ITALY…-
Minister for Institutional Reforms Maria Elisabetta Alberti Casellati eats a Hawaiian pizza.#CrazyItalianFood https://t.co/EYjuTUCDD8 pic.twitter.com/2PAidjNF03— Crazy Ass Moments in Italian Politics ?? (@CrazyItalianPol) January 28, 2024
FLASH! - MENTRE LA MELONA È IMPEGNATISSIMA A FAR CAMPAGNA ACQUISTI TRA I LEGHISTI LOMBARDI E VENETI ED EUROPARLAMENTARI, SALVINI DIVENTA RADIO-ATTIVO: GIOVANNI SALLUSTI, NIPOTE DEL DIRETTORE DE “IL GIORNALE” ALESSANDRO, DA FEBBRAIO SARÀ IL NUOVO DIRETTORE DI RADIO LIBERTÀ, LA EX RADIO PADANIA. IN VISTA DELLE EUROPEE, IL CAPITONE SI INVENTERÀ LA QUALSIASI PER AVERE UNA LEGA A DUE CIFRE…
DAGOREPORT – DANIELA DE SOUZA, EX SIGNORA PEREIRA E ANCHE UN PO’ ANCORA DAMA DI PEREIRA, È ORA ANCHE MAMMA DI UNA BAMBINA, ISABEL MARGHERITA. MA L’EX SOVRINTENDENTE DELLA SCALA E DEL MAGGIO, PIROTECNICO IMPRESARIO TEATRALE CHE FLIRTÒ ANCHE CON GLI ARABI, QUESTA VOLTA NON C’ENTRA: IL PAPÀ SAREBBE UN RAGAZZO DI MONZA, FORSE UN ODONTOIATRA. DEL RESTO PEREIRA L’AVEVA SEMPRE DETTO: ‘C’È TROPPA DIFFERENZA DI ETÀ E SO CHE DANIELA DOVRÀ AVERE ANCHE ALTRI’. ECCO FATTO. PRIMA SI PARLAVA DI UNA LIASON CON L’EX DELLA GREGORACI ORA DEL CAVADENTI (FORSE)…
CONTRORDINE KAMERATEN! – ORA CHE GIORGIA MELONI HA FINALMENTE PRONUNCIATO LA PAROLA “NAZIFASCISMO” METTENDOLA IN CORRELAZIONE CON L’OLOCAUSTO, CHE FARANNO MINISTRI, CAPIGRUPPO E COORDINATORI DI FDI? TERRORIZZATI, IN QUESTI MESI SI SONO IMPEGNATI A NASCONDERE, CELARE, MINIMIZZARE IL RUOLO DEL REGIME DI MUSSOLINI NELLA SHOAH. STAVOLTA SONO STATI SURCLASSATI DALLA “DUCETTA”. E 'GNAZIO LA RUSSA? RITRATTERÀ LE PAROLE SU VIA RASELLA?
DAGOREPORT - IL DEFICIT URLA, LA CASSA E' VUOTA E SU PALAZZO CHIGI SVENTOLA BANDIERA BIANCA - ALLA DUCETTA SONO NECESSARI 20 MILIARDI PER COPRIRE IL DEFICIT DELLA LEGGE DI BILANCIO. LE VIE SONO DUE: TAGLIARE I COSTI O AUMENTARE LE TASSE. ONDE EVITARE DI ALIENARSI LE SIMPATIE DEGLI ELETTORI, A POCHI MESI DALLE EUROPEE, LA MELONA SCEGLIE L'ULTIMA SPIAGGIA: SVENDERE L’ARGENTERIA DI STATO. MA POSTE, ENI, FERROVIE NON BASTANO! - VIA CRUCIS: LE VERIFICHE DEL PNRR, LA RIFORMA FISCALE AL PALO, IL CUNEO UNA TANTUM, LA SANITÀ PUBBLICA AL COLLASSO – DOVE LI PRENDIAMO GLI 80-100 MILIARDI PER L’AUTONOMIA?
DAGOREPORT - PREGHIAMO SAN MATTEO SALVINI: IL SOLO CHE PUOI MANDARE A CASA LA DUCETTA COATTA - SCAZZANDO, SI VA A GRAN GALOPPO VERSO L'IMPLOSIONE DEL GOVERNO - L’ULTIMO TEATRINO DELLE CRUDELTÀ SI È SVOLTO, IN SOSTANZA, COSÌ - SALVINI: “SE ANDIAMO AVANTI COSÌ, IO MOLLO IL GOVERNO!”. MELONI: “SE CADE, SI VA AL VOTO!”. SALVINI: “BENE, UNA VOLTA VINTE LE ELEZIONI, SENZA LA LEGA CON CHI LO FAI IL GOVERNO? IL TAVOLO SI REGGE CON TRE GAMBE” - A FAR ESPLODERE LA TENSIONE, DOPO LO SCHIAFFO IN SARDEGNA, LA DECISIONE DI FDI DI METTERE LE MANI SULLA LOMBARDIA, REGIONE PIU' RICCA D'ITALIA E FORTINO DELLA LEGA - IL CLAN DEI FRATELLI LA RUSSA NON HA ACCETTATO LA PORTA SBATTUTA IN FACCIA AGLI ANGELUCCI - OGGI SUL CORRIERE BRILLA IL TITOLO: “QUELL’ATTRAZIONE IRRESISTIBILE TRA SALVINI E CONTE”...