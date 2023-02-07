ROBERTO GUALTIERI IN VERSIONE BOSCAIOLO roma via nomentana chiusa per potatura alberi roma via nomentana chiusa per potatura alberi roberto gualtieri funerale di sinisa mihajlovic roberto gualtieri foto di bacco (2) NOMENTANA BLOCCATA PER POTATURA
FLASH! – POTEVA SEMBRARE UNA BESTEMMIA DIRE “ERA MEGLIO LA RAGGI”. E INVECE… L’ATTUALE (FINTO) SINDACO, ROBERTO GUALTIERI, NON FINISCE MAI DI STUPIRE: DA 15 GIORNI, OGNI MATTINA, VIENE CHIUSA LA NOMENTANA PER POTARE GLI ALBERI. IL TRAFFICO È IMPAZZITO E MIGLIAIA DI PERSONE ARRIVANO TARDI IN UFFICIO. IN TUTTE LE CAPITALI CIVILI GLI ALBERI SI POTANO LA NOTTE, A ROMA CON CALMA E DI GIORNO (POVERI OPERAI, NON SIA MAI CHE UNA VOLTA LAVORINO…)-
ROBERTO GUALTIERI IN VERSIONE BOSCAIOLO roma via nomentana chiusa per potatura alberi roma via nomentana chiusa per potatura alberi roberto gualtieri funerale di sinisa mihajlovic roberto gualtieri foto di bacco (2) NOMENTANA BLOCCATA PER POTATURA
“FAZZOLARI SMENTISCE CIÒ CHE NON È SMENTIBILE” – IL DIRETTORE DELLA “STAMPA”, MASSIMO GIANNINI, RISPONDE AL SOTTOSEGRETARIO, CHE AVEVA BOLLATO UN PEZZO DEL QUOTIDIANO COME “RIDICOLO E INFONDATO”: “L’ARTICOLO DEL NOSTRO ILARIO LOMBARDO È INATTACCABILE E DI FONTE SICURA AL CENTO PER CENTO. VICEVERSA, LA ILLOGICITÀ DELLA ‘SMENTITA’ È NELLE COSE…”
FRATELLI DI PISTOLA! – “LA STAMPA” BECCA IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, GIOVANBATTISTA FAZZOLARI, MENTRE AUSPICA LA CREAZIONE DI “UN PROGETTO DI INSEGNAMENTO DI TIRO A SEGNO NELLE SCUOLE”, PARLANDO CON IL GENERALE FRANCO FEDERICI, CONSIGLIERE MILITARE DELLA MELONI. LA REPLICA: “ARTICOLO RIDICOLO E INFONDATO. LA CHIACCHERATA VERTEVA SU TUTT’ALTRO” – LA LEGGE SULLE ARMI 9X19 E LA SUA VECCHIA PASSIONE PER LE PISTOLE… - VIDEO
"AGLI ITALIANI È PIACIUTO QUELLO CHE GIORGIA MELONI HA DETTO. E DEVO DIRE CHE È PIACIUTA ANCHE A ME” - OSPITE DI “TAGADÀ”, PETER GOMEZ SPOSA LA LINEA DURA DEL GOVERNO SUL CASO COSPITO: “I CITTADINI HANNO PERCEPITO LA FERMEZZA DELLO STATO ED È STATO UN GROSSO BOOSTER PER MELONI” - L’ATTACCO AI PARLAMENTARI DEL PD CHE HANNO FATTO VISITA AL TERRORISTA IN CARCERE: “ANDARE A PARLARE CON UN DETENUTO AL 41 BIS E SENTIRSI DIRE ‘PRIMA DI PARLARE CON ME, DOVETE ANDARE A PARLARE CON LORO’, CIOÈ TRE DETENUTI TRA CUI PIETRO RAMPULLA, ARTIFICIERE DELLA STRAGE DI CAPACI, SIGNIFICA NON CAPIRE CHE LA BATTAGLIA DI COSPITO È UNA BATTAGLIA ‘ANCHE PER CONTO DELLA MAFIA”
CI FRACASSANO LE PALLE CON LA RETORICA DEI GIOVANI MERITEVOLI E POI FANNO POSTO SOLO A VECCHI IN PENSIONE – IL GOVERNO MELONI HA SOSPESO LA NORMA CHE IMPEDIVA AI PENSIONATI DI LAVORARE (SE NON GRATIS) PER LA PA: LA MODIFICA SERVE A PROROGARE IL MANDATO DEL PRESIDENTE DELL’ISTAT IN QUOTA LEGA, GIAN CARLO BLANGIARDO. MA A CASCATA, POTREBBERO SBUCARE DALLA FINESTRA ALTRI VECCHI POLTRONARI - IL CASO SAVONA: IL PRESIDENTE DELLA CONSOB CUMULA 240MILA EURO DI SALARIO A 113 MILA EURO DI PENSIONE...