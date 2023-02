7 feb 2023 09:48

FLASH! – POTEVA SEMBRARE UNA BESTEMMIA DIRE “ERA MEGLIO LA RAGGI”. E INVECE… L’ATTUALE (FINTO) SINDACO, ROBERTO GUALTIERI, NON FINISCE MAI DI STUPIRE: DA 15 GIORNI, OGNI MATTINA, VIENE CHIUSA LA NOMENTANA PER POTARE GLI ALBERI. IL TRAFFICO È IMPAZZITO E MIGLIAIA DI PERSONE ARRIVANO TARDI IN UFFICIO. IN TUTTE LE CAPITALI CIVILI GLI ALBERI SI POTANO LA NOTTE, A ROMA CON CALMA E DI GIORNO (POVERI OPERAI, NON SIA MAI CHE UNA VOLTA LAVORINO…)