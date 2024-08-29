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FLASH – PREPARATE I POP-CORN: MARIA ROSARIA BOCCIA, L’INFLUENCER-STILISTA CHE DICE DI ESSERE STATA NOMINATA “CONSIGLIERA PER I GRANDI EVENTI” DA GENNARO SANGIULIANO, È ARRIVATA A VENEZIA PER LA MOSTRA DEL CINEMA. AL LIDO C’È ANCHE IL MINISTRO DELLA CULTURA, INSIEME ALLA MOGLIE, FEDERICA CORSINI. LA BIONDISSIMA 41ENNE PERÒ NON AVRÀ MODO DI CHIARIRE LA “RATIFICA” DEL SUO INCARICO CON SANGIULIANO: "GENNY DELON" È SCAPPATO DI CORSA, TANTO CHE NEL TARDO POMERIGGIO DI OGGI SARÀ AL MINISTERO A ROMA...-
FLASH! – POVERA MELONI: DALL’EURO ALLA NEURO, IL PASSO È BREVE! - NON BASTAVA L’OSTRUZIONISMO DI MACRON, IL BOICOTAGGIO DI SCHOLZ E IL SABOTAGGIO DI TUSK, ORA SI È MESSO DI MEZZO ANCHE IL CAPO DEI CONSERVATORI TEDESCHI, FRIEDRICH MERZ - COLUI CHE L’ANNO PROSSIMO SARÀ IL CANDIDATO CANCELLIERE, PER LA CDU, NON GRADISCE CHE IL PRESIDENTE DEL PPE MANFRED WEBER SI SPENDA CON URSULA VON DER LEYEN PER FAR OTTENERE ALLA EVITA PERON DELLA GARBATELLA UN COMMISSARIO CON DELEGHE ECONOMICHE…
FLASH! – AR-CORE NON SI COMANDA: TRA MARTA FASCINA E MARINA BERLUSCONI, L’IDILLIO CONTINUA. INSERITO IL SUO SGUARDO FATALE, QUELLO DETTO “A MEZZ’ASTA”, IERI LA “VEDOVA INCONSOLABLE” SI È APPALESATA IN PROVENZA, A VALBONNE, RIDENTE PAESINO A CIRCA 35 CHILOMETRI DA NIZZA, OSPITE PER QUALCHE GIORNO DI MARINA E DI SUO MARITO MAURIZIO VANADIA, PER TRASCORRERE INSIEME GLI ULTIMI SCAMPOLI D’AGOSTO - L’ELEGANTE VILLA È LA STESSA DOVE MARTA E SILVIO TRASCORSERO NEL 2020, MANO NELLA MANO, L’ESTATE DEL LOCKDOWN – LA CAVALIERA MARINA HA MOLTO AFFETTO PER ‘’MARTA LA MUTA” E AL MOMENTO NON CI SONO PROGRAMMI CHE LASCI LA MAGIONE DI ARCORE A PIER SILVIO…
DAGOREPORT - A BRUXELLES HANNO SOGGHIGNATO BEFFARDI QUANDO HANNO LETTO DELL’INCONTRO ROMANO DI GIORGIA MELONI CON IL LEADER DEL PPE, MANFRED WEBER. COME PUÒ VENIRE IN MENTE ALLA PREMIER DELLA GARBATELLA DI FARSI RACCOMANDARE, PER OTTENERE UN COMMISSARIO CON DELEGHE ECONOMICHE, DAL NEMICO PIÙ INTIMO DELLA VON DER LEYEN? CINQUE ANNI FA, L’EX COCCA DELLA MERKEL FREGÒ IL POSTO A WEBER, SPITZENKANDIDAT DEL PPE, E I DUE DA ALLORA SI ODIANO – SE I VICEPRESIDENTI ESECUTIVI DELLA COMMISSIONE RIMARRANNO TRE, SARANNO DESTINATI AI VINCITORI DELLE EUROPEE: FRANCIA, GERMANIA E POLONIA. UN EVENTUALE QUARTO SARÀ CONCESSO ALLA SPAGNA DI SANCHEZ, NON CERTO ALL’ITALIA DELLA MELONA, VISTA COME IL FUMO AGLI OCCHI PER LA SUA ARROGANZA POLITICA (QUANDO LO FIRMA IL MES?).
DAGOREPORT - BENVENUTI AL PRIMO CASO DI UNA APPLICAZIONE DI MESSAGGISTICA CHE DIVENTA CYBER-WAR, CAMPO DI BATTAGLIA TRA RUSSIA E SERVIZI DI ALTO SPIONAGGIO OCCIDENTALE - CHI HA IN MANO I CODICI DI TELEGRAM HA IN MANO UN POTENTISSIMO ARSENALE DI INFORMAZIONI: L’APP VIENE UTILIZZATA, ATTRAVERSO CANALI SECRETATI, DALLE FORZE MILITARI DI MOSCA E DI KIEV, DI HAMAS E DELLA JIHAD, ETC.. - PER RILASCIARLO SOTTO CAUZIONE, SEGUITO E PROTETTO DALL’INTELLIGENCE, QUALE COMPROMESSO È STATO RAGGIUNTO TRA MACRON E DUROV? CHE RICADUTA PUÒ AVERE IL FATTO CHE IL FRATELLO NIKOLAJ, CERVELLO TECNOLOGICO DI TELEGRAM, SIA NELLE MANI DI MOSCA? C’È BUONA ARMONIA TRA I DUE FRATELLI, DAL MOMENTO CHE NIKOLAJ NON HA MAI AGGIUNTO AL PASSAPORTO RUSSO, QUELLO DI ALTRI PAESI? E’ VERO CHE OGNI FRATELLO HA LA METÀ DEI FATIDICI CODICI DI TELEGRAM, COME POLIZZA SALVA-VITA?
FLASH! – DEPOTENZIATA E ALLONTANATA DA TAJANI, MARTA FASCINA HA TROVATO UNA SPALLA SU CUI PIANGERE IL DOLORE INFINITO DI “VEDOVA INCONSOLABILE”: FEDELE CONFALONIERI - L’ANTICO BRACCIO DESTRO DI SILVIO BERLUSCONI, NON AVENDO NULLA DA FARE, SI INTRATTIENE PIU’ VOLTE AL GIORNO AL TELEFONO CON ‘’MARTA LA MUTA’’. POI, UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, IL DUO “FIDEL”- MARTA DIVENTA QUARTETTO QUANDO SI ATTOVAGLIANO AD ARCORE ANCHE DELL’UTRI E GALLIANI. CHISSÀ COSA HANNO IN MENTE DI FARE...