FLASH! – PRESTO: URGE SEGGIOLA PER STEFANIA PRESTIGIACOMO! FORZA ITALIA STA PROVANDO DISPERATAMENTE A PIAZZARE L’EX MINISTRO, ADDIRITTURA IMMAGINANDOLA ALLA PRESIDENZA DELL’ENI. IPOTESI MOLTO REMOTA, PER ORA….-
FLASH! – PRESTO: URGE SEGGIOLA PER STEFANIA PRESTIGIACOMO! FORZA ITALIA STA PROVANDO DISPERATAMENTE A PIAZZARE L’EX MINISTRO, ADDIRITTURA IMMAGINANDOLA ALLA PRESIDENZA DELL’ENI. IPOTESI MOLTO REMOTA, PER ORA….-
PACE FATTA? – OGGI, A MARGINE DEI LAVORATORI DEL CONSIGLIO EUROPEO, GIORGIA MELONI E IL PRESIDENTE FRANCESE, EMMANUEL MACRON, DOVREBBERO INCONTRARSI PER UN BILATERALE. IN MATTINATA DONNA GIORGIA AVEVA PARLATO DI “CONTATTI” CON L’ELISEO: SAREBBE LA PRIMA VOLTA DI UN FACCIA A FACCIA DOPO LO SCAZZO PER LA NAVE OCEAN VIKINGS…
HANNO FATTO LA FESTA A BORIS JOHNSON - DAVANTI ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CHE INDAGA SUL “PARTYGATE” A DOWNING STREET DURANTE IL COVID, L'EX PREMIER BRITANNICO HA BALBETTATO E SI È GIUSTIFICATO DICENDO CHE “LE BEVUTE IN UFFICIO SERVIVANO PER FARE SQUADRA”. DOPO 3 ORE DI INTERROGATORIO, HA SBOTTATO: “SONO ASSOLUTE STUPIDAGGINI, NON AVETE PROVE” – LA COMMISSIONE EMETTERÀ IL VERDETTO A MAGGIO: SE COLPEVOLE, JOHNSON SARÀ SOSPESO DAL PARLAMENTO. IN QUEL CASO, ADDIO SOGNI DI TORNARE AL POTERE… – VIDEO