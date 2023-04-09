FLASH – QUANDO LA NUOVA COORDINATRICE DELLA SEGRETERIA DEL PD, MARTA BONAFONI, GLI HA DETTO CHE ORA BISOGNA “RICONNETTERE IL PARTITO CON IL MONDO ESTERNO”, ALESSANDRO DI MATTEO DE LA STAMPA LE HA CHIESTO QUALCOSA SUL MONDO ESTERNO PIÙ VICINO, QUELLO DELLA CAPITALE: SOSTERRETE O NO IL TERMOVALORIZZATORE? LEI NON HA RISPOSTO NÉ SÌ NÉ NO: “LA SEGRETARIA SI METTERÀ ALL’ASCOLTO DELLE RAGIONI DEL SINDACO DI ROMA”. SI METTERÀ ALL’ASCOLTO. A ROMA. OGGI. NON BASTAVA AFFACCIARSI ALLA FINESTRA? (IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA)

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politica

L’OPPOSIZIONE C’È, MA NON SI VEDE – NEI PRIMI CINQUE MESI DI LEGISLATURA, IN OTTO VOTI CHIAVE TRA CAMERA E SENATO SONO STATE LE ASSENZE IN AULA DELL’OPPOSIZIONE A EVITARE CHE LA MAGGIORANZA VENISSE BATTUTA E IL GOVERNO MELONI MESSO A DURA PROVA - QUESTO È AVVENUTO SU PROVVEDIMENTI DELICATI PER L’ESECUTIVO: SI VA DAL DECRETO RAVE AL MILLEPROROGHE, PASSANDO PER IL DECRETO SUL RIORDINO DEI MINISTERI FINO AL DECRETO AIUTI QUATER CHE SERVIVA PER COMBATTERE IL CARO-ENERGIA. A CERTIFICARLO È UN RAPPORTO DI OPENPOLIS…

“FORZA ITALIA NON ESISTE SENZA BERLUSCONI. LA SUCCESSIONE A TAJANI? NON È UN TEMA ALL’ORDINE DEL GIORNO" – IL RONZULLIANO ALESSANDRO CATTANEO DA’ FIATO ALLA MINORANZA DI FORZA ITALIA: “IL CONGRESSO? È STATO SMENTITO. ERA UN’IPOTESI CHE MAGARI QUALCUNO AVEVA VISTO DIETRO ALCUNE RECENTI NOMINE DI PARTITO - UN PROBLEMA DI LINEA POLITICA DEL PARTITO? GUAI A PERDERE LA NOSTRA IDENTITÀ, DOBBIAMO DIFENDERE IL NOSTRO SPAZIO POLITICO…UNA SCISSIONE? CON BERLUSCONI IN CAMPO IL TEMA NON ESISTE" (E SENZA, CHE SUCCEDE?)

I RONZULLIANI DEVONO STARE A CUCCIA: ORA LA MINORANZA IN FORZA ITALIA È AI MARGINI – GIORGIA MELONI CHIAMA IL TAJANEO BARELLI, CAPOGRUPPO AZZURRO ALLA CAMERA: “AL GOVERNO SERVE CHE IL VOSTRO PARTITO SIA STABILE” – NEL MIRINO C’E’ IL GRUPPO DI 18 SENATORI DI FORZA ITALIA ANCORA GUIDATO DA LICIA RONZULLI, A CUI NON E’ STATO PERDONATO DALLA FAMIGLIA BERLUSCONI DI AVER ROVINATO IL RITORNO DEL CAV AL SENATO CON LA SUA ASSURDA BATTAGLIA PERSONALE PER OSTACOLARE L’ELEZIONE DI LA RUSSA ALLA PRESIDENZA DI PALAZZO MADAMA – “LA STAMPA”: “RONZULLI E’ ACCUSATA ANCHE DI ARROGANZA E DI TENTATIVI DI INGERENZA, PERFINO NELLE VICENDE AZIENDALI”