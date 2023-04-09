FLASH – QUANDO LA NUOVA COORDINATRICE DELLA SEGRETERIA DEL PD, MARTA BONAFONI, GLI HA DETTO CHE ORA BISOGNA “RICONNETTERE IL PARTITO CON IL MONDO ESTERNO”, ALESSANDRO DI MATTEO DE LA STAMPA LE HA CHIESTO QUALCOSA SUL MONDO ESTERNO PIÙ VICINO, QUELLO DELLA CAPITALE: SOSTERRETE O NO IL TERMOVALORIZZATORE? LEI NON HA RISPOSTO NÉ SÌ NÉ NO: “LA SEGRETARIA SI METTERÀ ALL’ASCOLTO DELLE RAGIONI DEL SINDACO DI ROMA”. SI METTERÀ ALL’ASCOLTO. A ROMA. OGGI. NON BASTAVA AFFACCIARSI ALLA FINESTRA? (IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA)-