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FLASH! – QUANTO DURA ELLY? I DUE GOVERNATORI BONACCINI E DE LUCA, GIUNTI AMBEDUE AL TERZO MANDATO, NON SOLO RIGETTANO LA PROPOSTA DELLA SCHLEIN DI CANDIDARSI ALLE PROSSIME EUROPEE MA SI ALLEANO PER SPEDIRE LA MULTIGENDER CON TRE PASSAPORTI E ARMOCROMISTA AL SEGUITO A CASA, A PETTINARE LE BAMBOLE. VISTI I SONDAGGI CHE DANNO IL PD SOTTO IL 19%, SONO MOLTI I DEM CHE SCOMMETTONO CHE LA POVERINA NON ARRIVERÀ ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL GIUGNO 2024…-
L’INCAZZATURA DI VERA GEMMA – ‘’CARO DAGO, MA TI PARE NORMALE CHE NESSUNO MI FACCIA LAVORARE IN ITALIA? ZERO, NESSUNA PROPOSTA, FACCIO FATICA PERSINO AD ESSERE INVITATA IN UN TALK. MAGARI AVREBBERO POTUTO RACCONTARE IL LEONE D'ORO CHE HO VINTO NEL 2022 A VENEZIA (SEZIONE ORIZZONTI) COME MIGLIOR ATTRICE CON ‘VERA’ - FILM CHE HA VINTO PREMI NEI FESTIVAL EUROPEI E RICEVUTO UNA CRITICA MERAVIGLIOSA DAL ‘NEW YORK TIMES’ - NESSUNA ATTRICE ITALIANA AL MOMENTO STA AVENDO QUESTI RISULTATI ALL’ESTERO. ME NE DOVREI FREGARE? NO, NON ME NE FREGO PERCHÉ NON SONO FAMOSA PER TENERE LA BOCCA CHIUSA. TUTTO QUESTO SUCCEDE PERCHÉ NON INTRALLAZZO, NON LECCO IL CULO, NON SCOPO CON CHI MI PUÒ SERVIRE…” - VIDEO
FLASH! – PEPPUCCIO CONTE E’ IN TREPIDA ATTESA DI UN SONDAGGIO PRIVATO (CIOE’ NON RISERVATO ALLA PUBBLICAZIONE) PER CAPIRE SE IL M5S DEVE IMBOCCARE LA STRADA DEL VAFFA O LA VIA PROPOSITIVA ALLA APPENDINO – OGGI IL SUO AVVERSARIO E’ PIU’ IL MOVIMENTISMO DI ELLY SCHEIN CHE IL PERONISMO DELLA DUCETTA. E CHISSA’ QUANDO MALEDICE L’IDEA DI AVER MANDATO I GRILLINI AI GAZEBO APERTI DEL PD A VOTARE LA MULTIGENDER: CON BONACCINI POTEVA STARE TRANQUILLO A SINISTRA DEL PD…
FLASH! – CARLO MESSINA, GRAN CAPO DELLA PRIMA BANCA ITALIANA, INTESA-SANPAOLO, NON HA PER NULLA GRADITO DI AVER LETTO SUI GIORNALI IL BLITZ DEL DUO MELONI-FAZZOLARI SULLA TASSA DEGLI EXTRA-PROFITTI BANCARI (PERFINO L’ALLEATO TAJANI ERA STATO TENUTO ALL’OSCURO. GIORGETTI AVVISATO SOLO TRE GIORNI PRIMA) - A SUO TEMPO MESSINA SI ERA DICHIARATO FAVOREVOLE A TALE PRELIEVO ED ERA QUINDI DISPONIBILE A UNA TRATTATIVA COL GOVERNO. MA NON AVEVA FATTO I CONTI CON IL PERONISMO CACIO & PEPE DELL’EVITA DI COLLE OPPIO E DEL CAMERATA “FAZZO”….
TRANSENNATE LE EDICOLE: ARRIVA LA "FOX NEWS" ALLA PUMMAROLA BY ANGELUCCI - DA OGGI, ALESSANDRO SALLUSTI TORNA A DIRIGERE "IL GIORNALE", E IL DUPLEX SECHI-CAPEZZONE ENTRA A "LIBERO" (DOVE ENTRANO COME FIRME FISSE BUTTAFUOCO, CHIRICO, BRUNO GUERRI E PATRICELLI) - OLTRE ALL'ARRIVO DI MIKE POMPEO, IL QUOTIDIANO FONDATO DA MONTANELLI POTRÀ INVECE CONTARE SULLE VIGNETTE DI FEDERICO "OSHO" PALMAROLI E SUI CONTRIBUTI DI LUTTWAK. MELANIA RIZZOLI ENTRA NEL CDA, E LA RUBRICA FISSA DI PRIMA PAGINA SARÀ AFFIDATA A...
CON QUESTI “LETTERATI”, IL GENERALE VANNACCI VENDERÀ UN MILIONE DI COPIE – AMANDA GORMAN, LA POETESSA DEI SUOI STIVALI (PRADA), È IMMORTALATA COME MODELLINA SUL CALENDARIO PIRELLI TUTTO ALL-BLACK – È L’UNICO MIRACOLO RIUSCITO A JOE BIDEN: AVENDO INVITATO ALLA SUA INTRONAZIONE LA SEDICENTE POETESSINA BLACK, FEMMINISTA, FORSE LESBO, AMBIENTALISTA, CERTAMENTE FASHION-VICTIM (UNA POETESSA AL CONTRARIO, DIREBBE IL GENERALE VANNACCI) È RIUSCITO A FARLA DIVENTARE UN’ECCEZIONALE TESTIMONIAL PRADA. E PER PASSARE IN PRESTITO DA BERTELLI A TRONCHETTI BASTA CAZZARE LA RANDA… - VIDEO