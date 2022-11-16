FLASH! – QUANTO DURA PIANTEDOSI AL VIMINALE? NEI PALAZZI ROMANI SI VOCIFERA CHE, NON OGGI MA UNA VOLTA CHE SI SONO CALMATE LE ACQUE, IL MINISTRO DELL’INTERNO VENGA SOSTITUITO VISTO CHE SI STA DIMOSTRANDO ASSOLUTAMENTE INADEGUATO E POTREBBE SERVIRE COME CAPRONE ESPIATORIO, TESTA DA SACRIFICARE PER UNA RICUCITURA CON LA FRANCIA (GIÀ IN CORSO VIA QUIRINALE NONOSTANTE LE SPARATE DI SALVINI E LA RUSSA)…

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MELONI ISOLATA IN EUROPA SI BUTTA SULL’ATLANTISMO SPINTO! – LA DUCETTA AL G20 DI BALI: “L’IPOTESI CHE IL MISSILE CADUTO IN POLONIA SIA DELL’ANTIAEREA UCRAINA NON CAMBIA LA SOSTANZA. LA RESPONSABILITÀ È TUTTA RUSSA” – “CON MACRON C’È STATO MODO PER APPROFONDIRE LE VICENDE CHE CI RIGUARDANO, MA NON ABBIAMO BISOGNO DI ARRIVARE A BALI PER PARLARE DI QUESTO, CI SIAMO CONCENTRATI SU ALTRO. HO PARLATO CON MICHEL, CHE RAPPRESENTA TUTTO IL CONSIGLIO EUROPEO…” – ORA DONNA GIORGIA INCONTRERÀ XI JINPING

IL RITORNO DI TRUMP – CON MELANIA AL SUO FIANCO, “THE DONALD” LANCIA UFFICIALMENTE LA SUA CANDIDATURA ALLE PRESIDENZIALI DEL 2024 - COME UN BERLUSCONI QUALUNQUE, SI È DETTO VITTIMA DEI GIUDICI: “SONO PIÙ PERSEGUITATO DI AL CAPONE” – MA LA FIGLIA IVANKA SI DEFILA: “NON SARÒ AL SUO FIANCO NELLA CAMPAGNA ELETTORALE” – IL “NEW YORK TIMES” PRENDE POSIZIONE: “TRUMP È INADEGUATO A RUOLI PUBBLICI, LA SUA RINASCITA POLITICA VA FERMATA” – LA CINA NON COMMENTA: “SONO AFFARI INTERNI DEGLI STATI UNITI” – VIDEO