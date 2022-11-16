MELONI ISOLATA IN EUROPA SI BUTTA SULL’ATLANTISMO SPINTO! – LA DUCETTA AL G20 DI BALI: “L’IPOTESI CHE IL MISSILE CADUTO IN POLONIA SIA DELL’ANTIAEREA UCRAINA NON CAMBIA LA SOSTANZA. LA RESPONSABILITÀ È TUTTA RUSSA” – “CON MACRON C’È STATO MODO PER APPROFONDIRE LE VICENDE CHE CI RIGUARDANO, MA NON ABBIAMO BISOGNO DI ARRIVARE A BALI PER PARLARE DI QUESTO, CI SIAMO CONCENTRATI SU ALTRO. HO PARLATO CON MICHEL, CHE RAPPRESENTA TUTTO IL CONSIGLIO EUROPEO…” – ORA DONNA GIORGIA INCONTRERÀ XI JINPING
IL RITORNO DI TRUMP – CON MELANIA AL SUO FIANCO, “THE DONALD” LANCIA UFFICIALMENTE LA SUA CANDIDATURA ALLE PRESIDENZIALI DEL 2024 - COME UN BERLUSCONI QUALUNQUE, SI È DETTO VITTIMA DEI GIUDICI: “SONO PIÙ PERSEGUITATO DI AL CAPONE” – MA LA FIGLIA IVANKA SI DEFILA: “NON SARÒ AL SUO FIANCO NELLA CAMPAGNA ELETTORALE” – IL “NEW YORK TIMES” PRENDE POSIZIONE: “TRUMP È INADEGUATO A RUOLI PUBBLICI, LA SUA RINASCITA POLITICA VA FERMATA” – LA CINA NON COMMENTA: “SONO AFFARI INTERNI DEGLI STATI UNITI” – VIDEO
FLASH! "SU-DARIO" NON RESTA MAI A BOCCA ASCIUTTA: FRANCESCHINI ELETTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ DEL SENATO CON 18 VOTI SU 19 VOTANTI (UNA SCHEDA BIANCA). DOPO LE TENSIONI TRA LE OPPOSIZIONI PER LA SCELTA DEI PRESIDENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, GUERINI AL COPASIR E LA BOSCHI IN DIRITTURA D'ARRIVO ALLA VIGILANZA RAI...
FUORI LE ZINNE, SI MANGIA! – LA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DI MONTECITORIO HA DECISO: LE DEPUTATE POTRANNO ALLATTARE I PROPRI BEBÈ NELL’EMICICLO DELLA CAMERA – LE MAMME ONOREVOLI POTRANNO FAR ENTRARE IN AULA IL PROPRIO BAMBINO FINO AL COMPIMENTO DI UN ANNO E A LORO SARÀ DEDICATO UNO SPAZIO IN ULTIMA FILA O IN UNA TRIBUNA RISERVATA PER TUTELARLE DA SGUARDI INDISCRETI DURANTE L'ALLATTAMENTO...
BUTTI GIÙ PER TERRA – “IL FOGLIO” DIFENDE COLAO E STRONCA IL SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA ALL’INNOVAZIONE, ALESSIO BUTTI, CHE HA ATTACCATO BRUTALMENTE L’EX MINISTRO DEL GOVERNO DRAGHI PER LA SITUAZIONE “IMBARAZZANTE” DEL PIANO SUL 5G: “LE SUE ACCUSE SEMBRANO LONTANE DALLA REALTÀ. NON RISULTA CHE LA COMMISSIONE EUROPEA ABBIA ESPRESSO PREOCCUPAZIONE, TANTO È VERO CHE POCHI GIORNI FA HA RILASCIATO LA SECONDA TRANCHE DEL PNRR DA 21 MILIARDI”