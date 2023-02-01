FLASH! – IL "CUCÙ" DI SEBASTIANO MESSINA: "CI ERAVAMO AFFEZIONATI A GIOVANNI DONZELLI, QUEL DEPUTATO DALLO SGUARDO SPIRITATO E DALLA VOCE GARRULA CHE L’ANNO SCORSO PORTAVA NEI TELEGIORNALI IL VERBO DI FRATELLI D’ITALIA. POI ERA SPARITO, E NON SAPEVAMO DOVE FOSSE FINITO. L’ABBIAMO RIVISTO IERI, MENTRE APPROFITTAVA DEL DIBATTITO IN AULA SULL’ANTIMAFIA PER ACCUSARE QUATTRO PARLAMENTARI DEL PD DI 'STARE DALLA PARTE DEI TERRORISTI E DELLA MAFIA'. DEVONO ESSERSI DIMENTICATI DI AVVERTIRLO CHE IL SUO PARTITO NON È PIÙ ALL’OPPOSIZIONE"-