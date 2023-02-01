FLASH! – IL "CUCÙ" DI SEBASTIANO MESSINA: "CI ERAVAMO AFFEZIONATI A GIOVANNI DONZELLI, QUEL DEPUTATO DALLO SGUARDO SPIRITATO E DALLA VOCE GARRULA CHE L’ANNO SCORSO PORTAVA NEI TELEGIORNALI IL VERBO DI FRATELLI D’ITALIA. POI ERA SPARITO, E NON SAPEVAMO DOVE FOSSE FINITO. L’ABBIAMO RIVISTO IERI, MENTRE APPROFITTAVA DEL DIBATTITO IN AULA SULL’ANTIMAFIA PER ACCUSARE QUATTRO PARLAMENTARI DEL PD DI 'STARE DALLA PARTE DEI TERRORISTI E DELLA MAFIA'. DEVONO ESSERSI DIMENTICATI DI AVVERTIRLO CHE IL SUO PARTITO NON È PIÙ ALL’OPPOSIZIONE"

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“FRATELLI D’ITALIA È VITTIMA DELLA SINDROME DI FONZIE” – I RONZULLIANI NON VEDEVANO L’ORA DI ATTACCARE I MELONIANI, E DONZELLI HA OFFERTO LA POLEMICA SUL PIATTO D’ARGENTO. SENTITE GIORGIO MULÈ: “INIZIATIVA GRAVE, HA SPORCATO UN IMPORTANTE MOMENTO DI CONDIVISIONE NELLA LOTTA ALLA MAFIA. HA FATTO UN PROCESSINO, USANDO METODI CHE NON DOVREBBERO AVERE CITTADINANZA NELLA BATTAGLIA POLITICA. SE AVESSE AVUTO ELEMENTI PER MUOVERE ACCUSE AI COLLEGHI DEL PD, SAREBBE DOVUTO ANDARE IN PROCURA…”