FLASH! – LA RAI? È ROBA MIA! ROTTURA FRA GIAMPAOLO ROSSI E ROBERTO SERGIO. L’AD È GIÀ IN CERCA DI ONOREVOLI COMPENSAZIONI FUORI DALLA RAI (CON L'AIUTO DI PALAZZO CHIGI) ORMAI PER IL FUTURO DI VIALE MAZZINI È SOLO UN DERBY ROSSI-CHIOCCI – I VERTICI NOMINATI DA FDI SONO ACCUSATI DI SCARSO DECISIONISMO DALLA MELONI: NON FANNO ASCOLTI E NON SERVONO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE EUROPEA. IN PIÙ, COMINCIA A PERDERE COLPI PURE BRUNO VESPA, NON PIÙ IN GRADO DI DETTARE L'AGENDA POLITICA AL PAESE – RISULTATO? ROSSI ORA HA AVOCATO TUTTO A SE...EMBLEMATICO IL CASO AUGIAS, DOVE SERGIO HA FATTO UNA MOSSA NON CONCORDATA...E A FRATELLI D’ITALIA LA COSA NON È PIACIUTA...-