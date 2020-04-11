FLASH! – IL RASPUTIN DI PALAZZO CHIGI, ALIAS ROCCO CASALINO, HA COMMISSIONATO UN SONDAGGIO SULL’INTERVENTO TELEVISIVO DEL SUO SCHIAVO IMPOCHETTATO: E’ CONVINTISSIMO CHE LA PIROTECNICA PERFOMANCE PORTERA’ TANTI CONSENSI A COMBAT CONTE…

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DAGO-RETROSCENA - SE IL 23 APRILE CONTE NON FIRMA IL PATTO OTTERRÀ UNA VITTORIA DI PIRRO. SE NON HA DALLA SUA PARTE FRANCIA E SPAGNA, TORNA A CASA A PETTINARE LE BAMBOLE. CHI LO PUÒ FORSE SALVARE È IL RAPPORTO DI MATTARELLA CON MACRON, IL SOLO CHE PUÒ CONVINCERE LA MERKEL A DIRE SÌ AI RECOVERY FUNDS. MA IN CAMBIO VUOLE L'ITALIA - IN CASO DI EURO-DISFATTA, A FINE MAGGIO, FINITO IL LOCKDOWN, CONTE NON TROVERÀ PIÙ LE CHIAVI DI PALAZZO CHIGI. CI PENSERÀ COLAO A SALVARCI DAL CATACLISMA? TANTO È GIÀ LÌ…