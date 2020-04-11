FLASH! – IL RASPUTIN DI PALAZZO CHIGI, ALIAS ROCCO CASALINO, HA COMMISSIONATO UN SONDAGGIO SULL’INTERVENTO TELEVISIVO DEL SUO SCHIAVO IMPOCHETTATO: E’ CONVINTISSIMO CHE LA PIROTECNICA PERFOMANCE PORTERA’ TANTI CONSENSI A COMBAT CONTE…-
FLASH! – IL RASPUTIN DI PALAZZO CHIGI, ALIAS ROCCO CASALINO, HA COMMISSIONATO UN SONDAGGIO SULL’INTERVENTO TELEVISIVO DEL SUO SCHIAVO IMPOCHETTATO: E’ CONVINTISSIMO CHE LA PIROTECNICA PERFOMANCE PORTERA’ TANTI CONSENSI A COMBAT CONTE…-
MI SCAPPA IL VIDEOMESSAGGIO - C'ERA TALMENTE TANTA GENTE IN GIRO CHE MATTARELLA È STATO COSTRETTO A FARE GLI AUGURI A SORPRESA AGLI ITALIANI, IN REALTÀ PER DIRE LORO DI TENERE DURO ANCORA QUALCHE SETTIMANA PER NON BUTTARE NEL SECCHIO I RISULTATI OTTENUTI FINORA - ''SARÀ PASQUA IN SOLITUDINE, ANCHE PER ME. LA VITTORIA PUÒ ESSERE VICINA SE RISPETTIAMO LE MISURE DI COMPORTAMENTO''
CI AVETE FATTO CASO? NEL SUO PIROTECNICO INTERVENTO, A PROPOSITO DEL FAMIGERATO MES, CONTE HA SPARATO SOLO CONTRO SALVINI E MELONI E NON HA MENZIONATO SILVIO BERLUSCONI. SI È LIMITATO A PRONUNCIARE “GOVERNO DI CENTRODESTRA” - L’AVVOCATO DI PADRE PIO HA SPOSATO L’IDEA DEL SUO RASPUTIN ROCCO CASALINO: LA CONQUISTA DEI VOTI PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA, DATO CHE A MAGGIO RENZI DOVREBBE TOGLIERE LA FIDUCIA AL GOVERNO…
LA VERSIONE DI MUGHINI - ADDIO, AMICO LEALE E CORAGGIOSISSIMO. MI ARRIVA ADESSO LA NOTIZIA TRISTISSIMA DI LUCIANO PELLICANI, UN NOME CHE PROBABILMENTE DICE POCO AGLI ODIERNI FREQUENTATORI DEI SOCIAL. PER TUTTA LA VITA HA AFFRONTATO DI PETTO A SCIABOLA SGUAINATA LO STRADOMINIO DELLA CULTURA COMUNISTA, COSA CHE GLI COSTÒ SOLITUDINE INTELLETTUALE E PROFESSIONALE
TWITTAROLI IN ESTASI PER LA SFURIATA DI CONTE - ''CHI HA BISOGNO DI IMMAGINAZIONE O SITI PORNO QUANDO SI PUÓ ORGASMARE VEDENDO IN LOOP GIUSEPPI FUCKING CONTE ASFALTARE SALVINI E MELONI IN DIRETTA NAZIONALE'' - ''A MENTE FREDDA POSSO DIRE CHE IL MOMENTO DEI NOMI E COGNOMI È EQUIPARABILE AI MONDIALI 2006 AL RIGORE DI GROSSO'' - ''CONTE ANNUNCIA LA RIAPERTURA DELLE LIBRERIE. PUNTA A TENERE SALVINI IN CASA''
DAGO-RETROSCENA - SE IL 23 APRILE CONTE NON FIRMA IL PATTO OTTERRÀ UNA VITTORIA DI PIRRO. SE NON HA DALLA SUA PARTE FRANCIA E SPAGNA, TORNA A CASA A PETTINARE LE BAMBOLE. CHI LO PUÒ FORSE SALVARE È IL RAPPORTO DI MATTARELLA CON MACRON, IL SOLO CHE PUÒ CONVINCERE LA MERKEL A DIRE SÌ AI RECOVERY FUNDS. MA IN CAMBIO VUOLE L'ITALIA - IN CASO DI EURO-DISFATTA, A FINE MAGGIO, FINITO IL LOCKDOWN, CONTE NON TROVERÀ PIÙ LE CHIAVI DI PALAZZO CHIGI. CI PENSERÀ COLAO A SALVARCI DAL CATACLISMA? TANTO È GIÀ LÌ…