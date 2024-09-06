FLASH – DALLE ROVINE DI POMPEI A QUELLE DI ROMA: QUELLA FACCIA DI BRONZO DEL MINISTRO SANGIULIANO, SCORTATO DALLA MADAMINA ALFONSINA RUSSO (DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO), HA EFFETTUATO UN SOPRALLUOGO ALL’ARCO DI COSTANTINO. IL MONUMENTO È STATO DANNEGGIATO DA UN COLPO DI FULMINE, PROPRIO COME IL MINISTRO DELLA CULTURA, INGUAIATO DAL “RAPPORTO PERSONALE AFFETTIVO” CON LA “POMPEIANA ESPERTA” (CIT. MIELI), MARIA ROSARIA BOCCIA… - VIDEO

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DAGOREPORT - AI TRIBUNALI L’ARDUA SENTENZA: A ROMA È PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER L’APERTURA DI UN FASCICOLO. A QUEL PUNTO INIZIERÀ IL BALLETTO DEI COMUNICATI PRESTAMPATI (“FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA”, “ATTO DOVUTO”, "LA GIUSTIZIA FARÀ IL SUO CORSO") E I FRATELLI D'ITALIA PROVERANNO A CHIUDERE IL CASO, MINIMIZZANDO TUTTO A MERO “GOSSIP” PRIVATO - ORMAI PERÒ È TARDI: LA BOCCIA È USCITA DALLA BOTTIGLIA. E LE DOMANDE NON RIGUARDANO PIÙ IL SOLO SANGIULIANO ‘NNAMMURATO, MA ANCHE LA PREMIER DI COLLE OPPIO - SE È VERO, ED È VERO, CHE VOCI, FOTO, EMAIL E SCONTRINI CIRCOLANO DA ALMENO UN ANNO, COM’È POSSIBILE CHE NESSUNO SPIFFERO SIA MAI ARRIVATO ALLE ORECCHIE DELLA DUCETTA? DA VIMINALE, INTELLIGENCE, NULLA? - “UNFIT TO LEAD” TITOLEREBBE L’''ECONOMIST'', COME AI TEMPI DI BERLUSCONI..

DAGOREPORT - A QUESTO PUNTO, IL TEMA NON È SOLO SE SANGIULIANO HA SPESO O NO SOLDI PUBBLICI PER LA BOCCIA O HA CONDIVISO CON LEI DOCUMENTI RISERVATI. È ANCHE QUANTO TEMPO HA SOTTRATTO ‘O MINISTRO ‘NNAMMURATO AL LAVORO PER CUI È PAGATO - SAREBBE ANDATO COMUNQUE IN MISSIONE TUTTE QUELLE VOLTE, SE QUESTO NON AVESSE SIGNIFICATO ESSERE "GIUSTIFICATO" A PASSARE DELLE NOTTI FUORI CON LA “NON CONSIGLIERA”? AVREBBE ACCETTATO GLI INVITI AI VARI FESTIVAL/EVENTI (ALCUNI DECISAMENTE POCO AUTOREVOLI) PROPRIO PER AVERE L'OCCASIONE DI GODERE DELLA COMPAGNIA DELLA "POMPEIANA ESPERTA"? AH, SAPERLO… - (NEANCHE IL DISCORSO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DURA 18 MINUTI COME LO “SPECIALE SANGIULIANO” DEL TG1)

RETROSCENA DEL MARTEDÌ NERO DI UN GOVERNO MACCHIETTA - IL BOMBOLO DEL GOLFO, GIÀ PRONTO ALLA DECOLLAZIONE, NON SI ASPETTAVA UNA MELONA CHE, ANZICHÉ SFANCULARE UN MINISTRO IRRIMEDIABILMENTE SPUTTANATO, GLI HA INVECE ORDINATO DI RESTARE AL SUO POSTO - UNA TIPICA MOSSA DA “IO SO’ GIORGIA E CE L’HO DURO”: DOPO AVERLO DIFESO IN TV, NON POTEVA DOPO POCHE ORE PRENDERLO A CALCI IN CULO: AVREBBE PERSO FACCIA E MANGANELLO. E POI, MICA POSSO PRESENTARMI AL G7 DELLA CULTURA DI NAPOLI CON UN NUOVO MINISTRO: CHE FIGURA CI FACCIO? – ULTIMO PROBLEMA: COME GIUSTIFICARE CHE, IN GRAN PARTE DEI LORO VIAGGI ‘’CULTURALI’’, BOMBOLO E BAMBOLONA SI ACCONTENTAVANO DI AMMUCCHIARSI IN UNA SOLA STANZA D’ALBERGO? E QUI ‘’GENNY DELON’’ NON AVEVA ALTRA VIA DI USCITA: MARIA ROSARIA BOCCIA ERA LA MIA AMANTE. MA TRANQUILLI, L’HA SUBITO SCARICATA PER RITORNARE TRA LE BRACCIA DELLA MOGLIETTINA CORNIFICATA - VIDEO