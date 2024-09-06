FLASH – DALLE ROVINE DI POMPEI A QUELLE DI ROMA: QUELLA FACCIA DI BRONZO DEL MINISTRO SANGIULIANO, SCORTATO DALLA MADAMINA ALFONSINA RUSSO (DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO), HA EFFETTUATO UN SOPRALLUOGO ALL’ARCO DI COSTANTINO. IL MONUMENTO È STATO DANNEGGIATO DA UN COLPO DI FULMINE, PROPRIO COME IL MINISTRO DELLA CULTURA, INGUAIATO DAL “RAPPORTO PERSONALE AFFETTIVO” CON LA “POMPEIANA ESPERTA” (CIT. MIELI), MARIA ROSARIA BOCCIA… - VIDEO-
DAGOREPORT - AI TRIBUNALI L’ARDUA SENTENZA: A ROMA È PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER L’APERTURA DI UN FASCICOLO. A QUEL PUNTO INIZIERÀ IL BALLETTO DEI COMUNICATI PRESTAMPATI (“FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA”, “ATTO DOVUTO”, "LA GIUSTIZIA FARÀ IL SUO CORSO") E I FRATELLI D'ITALIA PROVERANNO A CHIUDERE IL CASO, MINIMIZZANDO TUTTO A MERO “GOSSIP” PRIVATO - ORMAI PERÒ È TARDI: LA BOCCIA È USCITA DALLA BOTTIGLIA. E LE DOMANDE NON RIGUARDANO PIÙ IL SOLO SANGIULIANO ‘NNAMMURATO, MA ANCHE LA PREMIER DI COLLE OPPIO - SE È VERO, ED È VERO, CHE VOCI, FOTO, EMAIL E SCONTRINI CIRCOLANO DA ALMENO UN ANNO, COM’È POSSIBILE CHE NESSUNO SPIFFERO SIA MAI ARRIVATO ALLE ORECCHIE DELLA DUCETTA? DA VIMINALE, INTELLIGENCE, NULLA? - “UNFIT TO LEAD” TITOLEREBBE L’''ECONOMIST'', COME AI TEMPI DI BERLUSCONI..
FLASH - LUCA TELESE E' IN VIAGGIO DIREZIONE POMPEI PER SCODELLARE STASERA A "IN ONDA" SU LA7 UN'INTERVISTA CON MARIA ROSARIA BOCCIA - LA BOMBASTICA “POMPEIANA ESPERTA”, DIVENTATA “LA DONNA DEL GIORNO” CHE PUO' IMPORRE ALLA STAMPA DI RECARSI A POMPEI O NIENTE INTERVISTA, SI E' PREPARATA ALLE LUCI DELLE TELECAMERE CON TRUCCO E PARRUCCO, SEMPRE AFFIANCATA DAL SUO LEGALE DI FIDUCIA PER EVITARE DI SPARARE DICHIARAZIONI A RISCHIO QUERELA...
DAGOREPORT - A QUESTO PUNTO, IL TEMA NON È SOLO SE SANGIULIANO HA SPESO O NO SOLDI PUBBLICI PER LA BOCCIA O HA CONDIVISO CON LEI DOCUMENTI RISERVATI. È ANCHE QUANTO TEMPO HA SOTTRATTO ‘O MINISTRO ‘NNAMMURATO AL LAVORO PER CUI È PAGATO - SAREBBE ANDATO COMUNQUE IN MISSIONE TUTTE QUELLE VOLTE, SE QUESTO NON AVESSE SIGNIFICATO ESSERE "GIUSTIFICATO" A PASSARE DELLE NOTTI FUORI CON LA “NON CONSIGLIERA”? AVREBBE ACCETTATO GLI INVITI AI VARI FESTIVAL/EVENTI (ALCUNI DECISAMENTE POCO AUTOREVOLI) PROPRIO PER AVERE L'OCCASIONE DI GODERE DELLA COMPAGNIA DELLA "POMPEIANA ESPERTA"? AH, SAPERLO… - (NEANCHE IL DISCORSO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DURA 18 MINUTI COME LO “SPECIALE SANGIULIANO” DEL TG1)
FLASH! - BOCCIA ALL'ATTACCO: DELENDA L'INFINGARDO SANGIULIANO! - OGGI LA SEDOTTA E ABBANDONATA DI POMPEI RILASCERA' UNA INTERVISTA (CON DOCUMENTI?) AL DIRETTORE DELLA "STAMPA" MALAGUTI, CHE SARA' IN EDICOLA DOMANI - DOPO GLI SCRITTI, NEI PROSSIMI GIORNI ARRIVERANNO GLI ORALI: LA VENERE DEL COLLEGIO ROMANO TRASLOCHERA' SU LA7, OSPITE DI "IN ONDA", INTERVISTATA DA LUCA TELESE (LO SPASSO DEL GENNY-GATE CONTINUA...)
RETROSCENA DEL MARTEDÌ NERO DI UN GOVERNO MACCHIETTA - IL BOMBOLO DEL GOLFO, GIÀ PRONTO ALLA DECOLLAZIONE, NON SI ASPETTAVA UNA MELONA CHE, ANZICHÉ SFANCULARE UN MINISTRO IRRIMEDIABILMENTE SPUTTANATO, GLI HA INVECE ORDINATO DI RESTARE AL SUO POSTO - UNA TIPICA MOSSA DA “IO SO’ GIORGIA E CE L’HO DURO”: DOPO AVERLO DIFESO IN TV, NON POTEVA DOPO POCHE ORE PRENDERLO A CALCI IN CULO: AVREBBE PERSO FACCIA E MANGANELLO. E POI, MICA POSSO PRESENTARMI AL G7 DELLA CULTURA DI NAPOLI CON UN NUOVO MINISTRO: CHE FIGURA CI FACCIO? – ULTIMO PROBLEMA: COME GIUSTIFICARE CHE, IN GRAN PARTE DEI LORO VIAGGI ‘’CULTURALI’’, BOMBOLO E BAMBOLONA SI ACCONTENTAVANO DI AMMUCCHIARSI IN UNA SOLA STANZA D’ALBERGO? E QUI ‘’GENNY DELON’’ NON AVEVA ALTRA VIA DI USCITA: MARIA ROSARIA BOCCIA ERA LA MIA AMANTE. MA TRANQUILLI, L’HA SUBITO SCARICATA PER RITORNARE TRA LE BRACCIA DELLA MOGLIETTINA CORNIFICATA - VIDEO