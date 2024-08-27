FLASH! – L’ORA DELLA DECISIONE PER IL MOVIMENTISMO DI GIUSEPPE CONTE SULL’ADESIONE DEI CINQUESTELLE AL CAMPO LARGO SCOCCHERÀ VENERDÌ 30 AGOSTO, DATA PREVISTA PER LA PRIMA RIUNIONE POST-VACANZE DELLA SEGRETERIA DEL PD - L’EX ‘’AVVOCATO DEL POPOLO’’, RIMASTO SENZA POPOLO, CHE SOGNA LA SIRINGA PIENA E LA MOGLIE DROGATA, HA DAVANTI TRE GIORNI PER DECIDERE COSA RISPONDERE A ELLY SCHLEIN CHE CHIEDERÀ FORMALMENTE AL PRESIDENTE DEI M5S SE VOTERÀ O MENO L’EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEL PD, LO SPEZZINO ANDREA ORLANDO, ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LIGURIA…-