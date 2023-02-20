FLASH! – RUBY, "PRIMA E DOPO LA CURA"! MARCO TRAVAGLIO RICORDA COSA DICEVA RUBY NEL 2010: “BERLUSCONI PUÒ FARE TUTTO, LUI È GESÙ. NOEMI È LA SUA PUPILLA. IO SONO IL SUO CULO. FINCHÉ CI STA LUI, IO MANGIO. POSSO PASSARE PER PROSTITUTA, BASTA CHE OTTENGO QUALCOSA”. L'ALTRO GIORNO, DOPO L’ASSOLUZIONE DI SILVIO, INVECE HA DETTO: “NON SONO UNA PROSTITUTA, MAI AVUTA LA SENSAZIONE DI ESSERE VISTA COME UN PEZZO DI CARNE DA SILVIO”-
LA LEGA ESCE ALLO SCOPERTO SULLE NOMINE: “SERVE UN CAMBIO DI PASSO DI ENI E ENEL” – FONTI “QUALIFICATE” DEL CARROCCIO CHIEDONO LA TESTA DI DESCALZI E STARACE. MA È ALTAMENTE IMPROBABILE CHE MELONI SPEDISCA IL SUO MINISTRO DEGLI ESTERI OMBRA AI GIARDINETTI. TRATTASI ALLORA DI UN AVVISO DI SALVINI PER FAR CAPIRE A GIORGIA CHE AL TAVOLO DELLE NOMINE L'ENI SARA' IN QUOTA FDI, QUINDI LA LEGA VUOLE AVERE VOCE IN CAPITOLO SU QUELLA DELL'ENEL (IL DUELLO E' INIZIATO)
ROCCA, OGNI PROMESSA E' DEBITO! – IL NEOPRESIDENTE DEL LAZIO, FRANCESCO ROCCA A “UN GIORNO DA PECORA” SI È FATTO RAPARE A ZERO LA BARBA, COME AVEVA PROMESSO IN CAMPAGNA ELETTORALE IN CASO DI VITTORIA – IL COMMENTO DOPO IL TAGLIO DEL PIZZETTO CHE PORTAVA DA 30 ANNI: “MI SENTO PIÙ GIOVANE, SONO TRANQUILLO, MOLTO MEGLIO DI QUELLO CHE PENSAVO...” - VIDEO!
FLASH! “A CALE’, SE TE PRESENTI COSÌ TE PRENDONO PER IL CULO PURE A CAMPO FELICE” – CALENDA FA IL SIMPATICO POSTANDO SU INSTAGRAM UNA SUA FOTO SULLE NEVI CON DIDASCALIA PIACIONA (“L’OUTFIT È RIMASTO QUELLO DI CLAUDIO AMENDOLA IN VACANZE DI NATALE”) MA SUBITO VIENE INFILZATO PER L’ABBIGLIAMENTO: “A SCIARE IN JEANS SOLO I ROMANI. ER JEANS CON LO SCARPONE NOOOO. NA CAFONATA!”
FLASH! - UN INCONTRO A VARSAVIA TRA JOE BIDEN E GIORGIA MELONI SI STA CONCRETIZZANDO. IN CASO DI SUCCESSO DELLE DIPLOMAZIE, L'INCONTRO AVRA' COMUNQUE UN CARATTERE INFORMALE E NON SARA' UN BILATERALE BENSI' A TRE CON LA PRESENZA DEL PREMIER POLACCO MATEUSZ MORAWIECKI, ALLEATO CON LA DUCETTA NEL PARTITO DEI CONSERVATORI EUROPEI...
VIDEO-FLASH! – ABBIAMO FINALMENTE CAPITO PERCHÉ LETIZIA MORATTI HA FATTO UN TONFO ALLE REGIONALI IN LOMBARDIA! SBIRCIANDO UN POST SU INSTAGRAM, DATATO 21 GENNAIO, SI COMPRENDE CON CHIAREZZA CHE “MESTIZIA” ERA DESTINATA AL FALLIMENTO. UNA VOLTA VISTO QUESTO VIDEO, CAPIRETE PERCHÉ LA SIGNORA BRICHETTO ARNABOLDI ERA DESTINATA AL FLOP…