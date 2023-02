LA LEGA ESCE ALLO SCOPERTO SULLE NOMINE: “SERVE UN CAMBIO DI PASSO DI ENI E ENEL” – FONTI “QUALIFICATE” DEL CARROCCIO CHIEDONO LA TESTA DI DESCALZI E STARACE. MA È ALTAMENTE IMPROBABILE CHE MELONI SPEDISCA IL SUO MINISTRO DEGLI ESTERI OMBRA AI GIARDINETTI. TRATTASI ALLORA DI UN AVVISO DI SALVINI PER FAR CAPIRE A GIORGIA CHE AL TAVOLO DELLE NOMINE L'ENI SARA' IN QUOTA FDI, QUINDI LA LEGA VUOLE AVERE VOCE IN CAPITOLO SU QUELLA DELL'ENEL (IL DUELLO E' INIZIATO)