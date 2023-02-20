FLASH! – RUBY, "PRIMA E DOPO LA CURA"! MARCO TRAVAGLIO RICORDA COSA DICEVA RUBY NEL 2010: “BERLUSCONI PUÒ FARE TUTTO, LUI È GESÙ. NOEMI È LA SUA PUPILLA. IO SONO IL SUO CULO. FINCHÉ CI STA LUI, IO MANGIO. POSSO PASSARE PER PROSTITUTA, BASTA CHE OTTENGO QUALCOSA”. L'ALTRO GIORNO, DOPO L’ASSOLUZIONE DI SILVIO, INVECE HA DETTO: “NON SONO UNA PROSTITUTA, MAI AVUTA LA SENSAZIONE DI ESSERE VISTA COME UN PEZZO DI CARNE DA SILVIO”

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