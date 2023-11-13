FLASH! – SABINO CASSESE: “L’ACCORDO DI MELONI CON ALBANIA È UTILE E LEGITTIMO”. E MARCO TRAVAGLIO SUL “FATTO QUOTIDIANO” LO INFIOCINA: “DAI CHE CI SCAPPA UN’ALTRA POLTRONCINA”- -
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FLASH! – SABINO CASSESE: “L’ACCORDO DI MELONI CON ALBANIA È UTILE E LEGITTIMO”. E MARCO TRAVAGLIO SUL “FATTO QUOTIDIANO” LO INFIOCINA: “DAI CHE CI SCAPPA UN’ALTRA POLTRONCINA”- -
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DAGOREPORT - ALLARME ITALIA: IERI ERA L’ANELLO DEBOLE DELL’EUROPA, OGGI È L’”ANELLO INFETTO” - TERRORIZZATA DAL CALO DEI CONSENSI DI FRATELLI D’ITALIA, IRRILEVANTE IN EUROPA CON LA DISFATTA DEI SUOI ALLEATI SPAGNOLI E POLACCHI, MELONI HA GETTATO NEL CESSO L’IDEA DI TRASFORMARE FDI IN UN PARTITO MODERATO DI DESTRA - RECUPERATO IL MATTARELLO, HA SEPOLTO SALVINI SCIPPANDOGLI LA QUESTIONE MIGRANTI, SUO STORICO CAVALLO DI BATTAGLIA - “IO SO’ GIORGIA (E VOI NON SIETE UN CAZZO”) HA RIPRESO IL SUO POSTO DI DESTRA SOVRANISTA. LA SOPRAVVIVENZA DEL SISTEMA ITALIA È NELLE MANI DELL’UNIONE EUROPEA? ME NE FREGO! VOLANO I VAFFA AL PATTO DI STABILITÀ E AL MES. SODALI FRANCIA E GERMANIA AVVERTONO MELONI DI TENERE PRESENTE L’INSOSTENIBILE DEBITO PUBBLICO E DEL CONSEGUENTE NERVOSISMO DEI MERCATI CHE FREMONO PER DISFARSI DEI NOSTRI TITOLI BTP - UNA VOLTA CHE LO SPREAD ANDRÀ ALLE STELLE, MELONI RISCHIA DI FARE LA FINE DI BERLUSCONI...
DAGOREPORT - NELLA GUERRA IN MEDIORIENTE STA PER CAMBIARE TUTTO: HAMAS È SPACCATO IN DUE – L’ALA MILITARE, CHE COMBATTE CONTRO ISRAELE NELLA STRISCIA, È IN-GAZATA NERA CON QUELLA POLITICA, GUIDATA DA ISMAIL HANIYEH, CAPACE SOLO DI DARE ORDINI E FARE LA BELLA VITA IN QATAR. COMPLICI DELLA “SVOLTA”, GLI AGENTI DI CIA E MOSSAD, CHE STANNO TRATTANDO (E CONVINCENDO) I MILIZIANI CON GARANZIE E PROMESSE, MENTRE I LORO BOSS SONO VOLATI PROPRIO A DOHA PER INCONTRARE L'EMIRO AL-THANI – MOHAMMED DEIF, CAPO DELLE BRIGATE MILITARI AL-QASSAM, NON RISPONDE PIÙ ALLE DIRETTIVE DI HANIYEH, CHE IL 7 OTTOBRE GLI HA ORDINATO DI PRENDERE IN OSTAGGIO ANCHE I CIVILI. ALL'INIZIO L'OBIETTIVO DOVEVANO ESSERE SOLO I MILITARI ISRAELIANI, POI È ARRIVATA LA DECISIONE DI RAPIRE TUTTI...
FLASH! - ITALIA FOTTUTA! NEI PALAZZI DEL POTERE SI VOCIFERA CHE FORZA ITALIA E LEGA, SMENTENDO IL DIKTAT DELLA DUCETTA, PRESENTERANNO EMENDAMENTI ALLA MANOVRA FINANZIARIA - DOPO LA DOPPIA SCONFITTA DI VOX E POLACCHI, MELONI E’ DEL TUTTO IRRILEVANTE IN EUROPA, QUINDI HA GETTATO ALLE ORTICHE L’IDEA DI UNA DESTRA MODERATA (VEDI IL NO AL NUOVO PATTO DI STABILITA’ E AL MES, SEGUITO DAL COLLOQUIO BURRASCOSO CON LAGARDE) E VA ALLA GUERRA CONTRO TUTTI: BRUXELLES, SALVINI, TAJANI, QUIRINALE…(AUGURI!)
FLASH! - L'INCONTRO A SAN FRANCISCO TRA JOE BIDEN E XI JINPING, DECISIVO PER DISCUTERE IL FUTURO DELL'UCRAINA, PREVISTO PER DOMANI, È STATO RINVIATO A MERCOLEDÌ - I LEADER DELLE DUE POTENZE, CON OGNI PROBABILITÀ, VOGLIONO ASPETTARE DI VEDERE L'ESITO DELL'ALTRO INCONTRO, DOMANI A RIAD, TRA I DUE “NEMICI” STORICI, IL PRINCIPE SAUDITA MOHAMMED BIN SALMAN E IL PRESIDENTE IRANIANO, EBRAHIM RAISI. UN FACCIA A FACCIA BASILARE PER TROVARE UNA VIA D'USCITA AL CONFLITTO TRA ISRAELE E PALESTINESI...
DAGOREPORT! - FIATO ALLE TROMBETTE, LA BATTAGLIA DI VIALE MAZZINI È INIZIATA! E’ SALTATO L’INCIUCIO TRA L’ARDITO DEL COLLE OPPIO GIAMPAOLO ROSSI E IL PIDDINO TRASVERSALE MARIO ORFEO - PESSIMO SEGNALE PER IL FUTURO DI TELE-MELONI SE IL MULTIFORME ORFEO SI ALLEA CON L’ETERNO BUONSENSO DEMOCRISTIANO DELL’AD ROBERTO SERGIO - AD ORFEO È BASTATO UN DISASTROSO PINO INSEGNO PER CAPIRE CHE ROSSI È DESTINATO A SBATTERE. E LA DUCETTA COMINCIA A SBUFFARE: MA ‘STO ROSSI NON È QUELLO CHE DOVEVA RIVOLTARE LA RAI COME UN CALZINO? - NELLA LOTTA PER IL POTERE TRA IL MELONCINO ROSSI E SERGIO (SOSTENUTO DA SALVINI), RONZA BRUNO VESPA, PRIMO GRAN VISIR RAI, TEMUTISSIMO DA TUTTI, CONSIGLIERE ASCOLTATISSIMO DELLA DUCETTA (VEDI LA STRISCIA DOPO IL TG). AMORE CHE BRU-NEO RICAMBIA DANDO ALLE STAMPE UN LIBRO CHE FA IMPALLIDIRE QUELLO DI SALLUSTI PER MELONISMO SENZA LIMITISMO (IERI VESPA SI E’ SUPERATO SPARANDO UN DOPPIO FAZZOLARI SU RAI1: PRIMA A ‘CINQUE MINUTI’ E POI SU ‘PORTA A PORTA’)