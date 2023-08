20 ago 2023 21:04

FLASH! – SALVINI NON HA PER NIENTE GRADITO LA DICHIARAZIONE DI GGGIORGIA MELONI, IN DELIRIO DA MARCHESA DEL GRILLO: “LA TASSA SUGLI EXTRA-PROFITTI DELLE BANCHE È STATA UNA MIA DECISIONE”. AH DAVVERO, ED IO CHE HO COSTRETTO IL CONTRARISSIMO MINISTRO DELL’ECONOMIA GIORGETTI AD ACCETTARLA E A FORMULARLA, NON ESISTO?, S’INCAZZA IL CAPITANO RIDOTTO A NUOVO “CAMERIERE” DELLA DUCETTA AL POSTO DI TAJANI….