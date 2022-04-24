FLASH! – SECONDO UN EXIT POLL CITATO DA “FRANCE 24”, EMMANUEL MACRON È STATO RIELETTO PRESIDENTE CON IL 58,2% DEI VOTI - MARINE LE PEN SI FERMA AL 41,8...-
FLASH! – SECONDO UN EXIT POLL CITATO DA “FRANCE 24”, EMMANUEL MACRON È STATO RIELETTO PRESIDENTE CON IL 58,2% DEI VOTI - MARINE LE PEN SI FERMA AL 41,8...-
L’EUROPA TIRA UN SOSPIRONE DI SOLLIEVO – LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, URSULA VON DER LEYEN GODE PER LA VITTORIA DI MACRON: “LE MIE FELICITAZIONI PER LA VITTORIA. NON VEDO L’ORA DI CONTINUARE LA NOSTRA COOPERAZIONE” – CHARLES MICHEL: “UN CALOROSO BRAVO, CARO EMMANUEL. ABBIAMO BISOGNO DI UN’EUROPA SOLIDA” – GENTILONI: “RIELEZIONE STRAORDINARIA. UN COLPO AL SOVRANISMO”
IL TOYBOY RIMANE ALL’ELISEO: EMMANUEL MACRON È STATO RIELETTO PRESIDENTE FRANCESE CON IL 58,2% DEI CONSENSI, STANDO AGLI EXIT POLL (MA PERDE 2 MILIONI DI VOTI RISPETTO AL 2017) – MARINE LE PEN SI FERMA AL 41,8%, AMMETTE LA SCONFITTA MA GUARDA GIÀ ALLE ELEZIONI PARLAMENTARI DI GIUGNO: "IL MIO RISULTATO È UNA VITTORIA ECLATANTE, L'ASPIRAZIONE AL CAMBIAMENTO NON PUÒ ESSERE IGNORATA. NON ABBANDONERÒ MAI I FRANCESI" (CHE È, 'NA MINACCIA?). LA ZARINA SOVRANISTA RINGRAZIA I CITTADINI DELLE CAMPAGNE E DEI TERRITORI D’OLTREMARE, DOVE HA VINTO LEI – L’AMBASCIATA USA: “RISCHIO DISORDINI” - VIDEO
VITO MEDIO – IL SENATORE FILO-PUTIN PETROCELLI (M5S) TWITTA “BUONA FESTA DELLA LIBERAZIONE” METTENDO IN MAIUSCOLO LA Z, LETTERA SIMBOLO DELL’OFFENSIVA RUSSA IN UCRAINA. E CONTE LO ESPELLE DAL MOVIMENTO: “STIAMO COMPLETANDO LA PROCEDURA. IL SUO ULTIMO TWEET È SEMPLICEMENTE VERGOGNOSO. CERTE PROVOCAZIONI SONO INQUALIFICABILI”
DRAGHI EXIT! – BELPIETRO: “VISTA LA SITUAZIONE, IN MOLTI SONO CONVINTI CHE IL PREMIER ABBIA MESSO A PUNTO UNA SUA VIA D'USCITA CHE GLI CONSENTA DI SFILARSI PRIMA CHE LE COSE SI FACCIANO TROPPO COMPLICATE” – “LIBERATOSI DAGLI IMPICCI DI PALAZZO CHIGI, DRAGHI AVREBBE LA STRADA SPIANATA PER SOSTITUIRE JENS STOLTENBERG ALLA NATO. SARÀ PER QUESTO CHE L'ALTRO IERI HA ANNUNCIATO UNA SUA PROSSIMA VISITA A KIEV PER POI VOLARE A WASHINGTON? FORSE SI TRATTA DI VIAGGI OBBLIGATI PRIMA DI SPICCARE IL VOLO…”
CONTE MEJO DI ORSINI! – PEPPINIELLO APPULO VA A TROVARE IL SUO AMICO SPERANZA AL CONGRESSO DI ARTICOLO UNO E MANDA A MEMORIA GLI INTERVENTI DEL PREZZEMOLINO DEI TALK SHOW: “L’ITALIA NON DEVE CEDERE ALLA CULTURA DEL RIMORCHIO, DELL’ANDARE A RIMORCHIO DELLA NATO. NON SIAMO DISPONIBILI A UNA ESCALATION MILITARE. L’UNICA ESCALATION CHE VOGLIAMO È QUELLA DIPLOMATICA” - POI PROVA A RIMEDIARE ALLA FIGURA DI MERDA RIMEDIATA DALLA GRUBER: "VERGOGNOSO IL TENTATIVO DI ATTRIBUIRE AL M5S UNA SIMPATIA LEPENISTA" (GIUSTO, SIMPATIZZAVANO PER I GILET GIALLI...)