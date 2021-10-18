FLASH! – SI VA VERSO LA DEBACLE PER IL CENTRODESTRA ANCHE A TORINO: IL CANDIDATO SINDACO DEL PD STEFANO LO RUSSO È DATO AL 53-57%, QUELLO DI FORZA ITALIA, LEGA E FRATELLI D’ITALIA, PAOLO DAMILANO, AL 43-47% - TESTA A TESTA DIPIAZZA-RUSSO A TRIESTE-
"LA MIA RISPOSTA È IL SILENZIO" - LILIANA SEGRE REPLICA GELIDA A GIAN MARCO CAPITANI CHE DOPO LE OFFESE ("LEI DOVREBBE SPARIRE") LE HA SCRITTO UNA LETTERA APERTA. IL LEADER NO GREEN PASS DE’ SINISTRA AVEVA PROVATO A SCUSARSI: “MI DISPIACE NON ESSERMI ESPRESSO IN MODO PIÙ APPROPRIATO" - VIDEO
FLASH! GIRAMENTO DI MELONI: "LA SINISTRA HA TRASFORMATO LA CAMPAGNA ELETTORALE IN UNA LOTTA NEL FANGO. E QUESTO HA ALLONTANATO MOLTISSIMI ELETTORI. L'OPPOSIZIONE E' STATA CRIMINALIZZATA - L'ASTENSIONE NON E' UNA CRISI DELLA POLITICA MA DELLA DEMOCRAZIA. IL CENTRODESTRA ESCE SCONFITTO. LA DEBACLE E' QUELLA DEL MOVIMENTO 5 STELLE..."- E RILANCIA LA PROPOSTA A LETTA: "ELEGGIAMO DRAGHI AL QUIRINALE E ANDIAMO A VOTARE IN PRIMAVERA". HA GIA' DETTO NO? "MAGARI ORA CAMBIA IDEA..."
“L’ESITO È LACONICO” - ENRICO MICHETTI NON RIESCE A NON FARE UNA GAFFE NEMMENO ORA CHE HA PERSO! “FACCIO GLI AUGURI AL SINDACO, PERCHÉ ROMA È LA COSA PIÙ IMPORTANTE, CREDO CHE ABBIAMO DATO IL MASSIMO E IN QUESTE CONDIZIONI ABBIAMO FATTO CIÒ CHE SI POTEVA…”
"I RICCHI VOTANO A SINISTRA, I POVERI A DESTRA MA HANNO SMESSO DI ANDARE A VOTARE" - L'ANALISI DI GIULIO SAPELLI: "I RICCHI VOTANO PER L’ESTABLISHMENT E PER LE CONFERME. I POVERI UN TEMPO VOTAVANO CONTRO, L’ANTI-ESTABLISHMENT POTEVA ESSERE DI SINISTRA COME DI DESTRA. ORA IL COLLEGAMENTO È SOLO TRA CLASSI MEDIO-ALTE, CHE NON SI CURANO PIÙ DI ULTIMI E PENULTIMI - BISOGNA STARE ATTENTI ALL’EMARGINAZIONE DI QUESTI TEMPI, PERCHÉ I PENULTIMI POSSONO DARE VITA A GILET GIALLI - SENZA BERLUSCONI IL CENTRODESTRA È STUPIDO: NON CAPISCONO LO ZEITGEIST”