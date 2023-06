DAGOREPORT! SALVINI NON È CASCATO NELLA GABOLA DEL MES ARCHITETTATA DALLA MELONI CON GIORGETTI - NON SAPENDO COME USCIRE DAL VICOLO CIECO, COL RISCHIO DI PERDERE FACCIA E IDENTITÀ DOPO AVER TUONATO ”MES, MAI E POI MAI”, LA DUCETTA HA COGITATO CHE IL PARERE DEL CAPO DI GABINETTO DI GIORGETTI AVREBBE FATTO RAGIONARE LA LEGA: DAL MES NON SI SCAPPA! - A SCOMPAGINARE IL PIANO È ARRIVATO IL NO SECCO DI SALVINI. NON SOLO REAZIONE ALLA STRATEGIA DI GIORGIA DI OCCUPARE IL CENTRO SPINGENDO A DESTRA LA LEGA MA, AL FINE DI RECUPERARE CONSENSI, SALVINI VUOLE CHE MELONI FACCIA UNA FIGURA DI MERDA COL SUO PARTITO E L'ELETTORATO - IL MES PASSERÀ SOLO SE IN PARLAMENTO DECIDERANNO PER IL VOTO SEGRETO...