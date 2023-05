18 mag 2023 14:39

FLASH! – SIETE PREGATI DI NON DISTURBARE ALFREDO MANTOVANO, IL RICHELIEU DI MELONI SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN QUESTO MOMENTO ATTOVAGLIATO ALL’ENOTECA SPIRITI DI PIAZZA DI PIETRA DOVE STA “ESAMINANDO” IL PASSATO E IL PRESENTE DI GIANMARCO CHIOCCI CHE GIORGIA SMANIA PER PORTARLO ALLA DIREZIONE DEL TG1…