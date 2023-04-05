FLASH! – SIETE TUTTI INVITATI, SABATO 10 GIUGNO PROSSIMO, AL MATRIMONIO DI ITALO BOCCHINO E GIUSEPPINA RICCI! NELL’OCCASIONE, AVRETE ANCHE IL PIACERE DI POTER INCONTRARE E ABBRACCIARE ANCHE IL TESTIMONE DELLO SPOSO, IL PRESIDENTE DEL SENATO IGNAZIO LA RUSSA! – L’EX FINIANO, EX AMICO DI ROMEO, GIÀ COINVOLTO NELL’INCHIESTA CONSIP, CI RIPROVA PER LA SECONDA VOLTA, DOPO IL MATRIMONIO FALLITO CON GABRIELLA BUONTEMPO. DELLA FUTURA SPOSA SI SA SOLO CHE LAVORA COME CHIRURGO ESTETICO A ROMA…-
SILVIO BERLUSCONI È IN GRAVISSIME CONDIZIONI: HA UNA POLMONITE BILATERALE ACUTA CHE GLI CAUSA CRISI RESPIRATORIE - AL CAPEZZALE DEL CAV CI SONO TUTTI I FIGLI: MARINA, BARBARA, ELEONORA, PIERSILVIO E LUIGI – PRESENTE ANCHE LA "MOGLIE" MARTA FASCINA, MENTRE LICIA RONZULLI È STATA RIMBALZATA E TENUTA FUORI DAL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA GENERALE E CARDIOVASCOLARE DELL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO - IL FRATELLO PAOLO: “È UNA ROCCIA. IL SUO UMORE? IL NOSTRO È BUONO. CE LA FARÀ ANCHE STAVOLTA…”
“IL NOME DELL’UOMO? VOGLIO VEDERE CHI È IL PRIMO CHE LO SCRIVE…” – IL "COGNATO D’ITALIA", FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, INTERVIENE SUL CASO DI RACHELE SILVESTRI, LA DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA “COSTRETTA” A FARE UN TEST DI PATERNITÀ AL FIGLIO – TUTTO NASCE DA UN TWEET DI SELVAGGIA LUCARELLI: “NON MI È CHIARO PERCHÉ PER METTERSI A TACERE UN GOSSIP DEBBA ESPORSI SOLO LA PROTAGONISTA FEMMINILE DELLA VICENDA. COSÌ SA TANTO DI DONNA CHE SALVA LA FACCIA ALL’UOMO DI POTERE”. E “LOLLO”, ALLA BUVETTE, COMMENTA: “IL NOME NON L'HA FATTO NESSUNO, NON È ANCORA USCITO SU NESSUN GIORNALE. VOGLIO VEDERE CHI È IL PRIMO CHE LO SCRIVE...".
VIDEO-FLASH! – MENTRE SILVIO BERLUSCONI È RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI AL SAN RAFFAELE, RENZI GIÀ SI PROPONE AI MODERATI! MATTEONZO HA CONDIVISO SU INSTAGRAM UN PASSAGGIO DELLA CONFERENZA STAMPA DI OGGI, DA NEO DIRETTORE DEL “RIFORMISTA”, IN CUI PARLA DI “DARE VOCE AI MODERATI E A UN CENTRODESTRA CHE NON RIESCE AD EMERGERE…”
DAGONEWS – HAI CAPITO CONTE! LA POCHETTE DAL VOLTO UMANO SI È MOSSO CON GRANDE ABILITÀ NELLA PARTITA SULLA COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI: DA UN LATO HA STRETTO UN ACCORDO CON IL PD PER IMPEDIRE A MARIA ELENA BOSCHI DI DIVENTARE PRESIDENTE. PARALLELAMENTE HA INTAVOLATO UNA TRATTATIVA CON I MELONIANI “DIALOGANTI”, VICINI A GIAMPAOLO ROSSI, PER PIAZZARE LA SUA “COCCA”, BARBARA FLORIDIA. LA NEOELETTA E L’AD IN PECTORE DELLA RAI AVREBBERO GIÀ AVUTO UN INCONTRO INFORMALE SUL DOPO-FUORTES...
FIGLIASTRI D'ITALIA! - L'INCREDIBILE LETTERA AL “CORRIERE” DI RACHELE SILVESTRI, EX PARLAMENTARE GRILLINA PASSATA A FRATELLI D’ITALIA (UNICA EX M5S ELETTA IN UN COLLEGIO BLINDATO), TRASFORMA UNA GRAVIDANZA IN CASO POLITICO - LA 36ENNE DI ASCOLI PICENO SOSTIENE DI ESSERE STATA “COSTRETTA” A FARE IL TEST DI PATERNITÀ PER SUO FIGLIO DI SOLI TRE MESI A CAUSA DELLA “PRESUNTA NOTIZIA USCITA SU QUALCHE ORGANO D’INFORMAZIONE” SUL FATTO CHE IL BIMBO NON SAREBBE FIGLIO DEL SUO COMPAGNO MA DI UN POLITICO MOLTO INFLUENTE DI FRATELLI D’ITALIA, A SUA VOLTA SPOSATO” - CHI L’HA COSTRETTA A FARE IL TEST? QUALE ORGANO DI INFORMAZIONE HA FATTO IL SUO NOME? PERCHE' NON COMUNICA IL COGNOME DEL COMPAGNO? TRASPARENZA PER TRASPARENZA, PERCHE' NON HA POSTATO IL TEST DEL DNA? ECCO COSA SI CHIEDONO GLI “ADDETTI AI LIVORI”