FLASH! – IL SONDAGGIO “BIDIMEDIA” SULLE REGIONALI IN SARDEGNA: IL CANDIDATO MELONIANO, PAOLO TRUZZU, È IN TESTA CON IL 46% DEI VOTI, MA SOLO GRAZIE ALLA STRATEGIA SUICIDA DI ELLY SCHLEIN! SOMMANDO I VOTI PER LA GRILLINA ALESSANDRA TODDE, CANDIDATA PD-M5S (41,9%) E PER L’EX GOVERNATORE RENATO SORU, USCITO DAL PARTITO DEMOCRATICO SBATTENDO LA PORTA (11,1), INFATTI, SI ARRIVA AL 53% - NON SOLO: A CAGLIARI, DOVE È SINDACO, PAOLO TRUZZU È STATO SUPERATO DALLA TODDE…-
DAGOREPORT - VOCI DA VIALE MAZZINI: FINITA LA STAGIONE DI “VIVA RAI2”, A MAGGIO, ROSARIO FIORELLO POTREBBE LASCIARE LA RAI! LO SHOWMAN SI GUARDA INTORNO E AVREBBE GIÀ AVUTO DELLE INTERLOCUZIONI CON LA7 E DISCOVERY. URBANO CAIRO È INGOLOSITO – ANCHE ENRICO MENTANA SI GUARDA INTORNO: C'E' MARETTA TRA LUI E ANDREA SALERNO - MASSIMO GILETTI A BAGNO MARIA: QUAL E' IL SUO FUTURO? - ROBERTO SERGIO SENTE DI AVERE IN TASCA LA RICONFERMA COME AD - L’INTERVISTA BY CHIOCCI ALLA ZELENSKY? DIETRO C’È LA MANONA DELLA MELONI CHE VUOLE TENERE ALTA L'ATTENZIONE SULLA QUESTIONE UCRAINA...
DAGOREPORT – RETROSCENA SULLO SCHIAFFO DI JOHN ELKANN RIFILATO AL GOVERNO DUCIONI (COSA MAI SUCCESSA CHE UN IMPRENDITORE SCAVALCHI COSI' SFACCIATAMENTE IL GOVERNO) - L'EREDE DI CASA AGNELLI HA RASSICURATO MATTARELLA E GIORGETTI SUGLI INVESTIMENTI DI STELLANTIS IN ITALIA: IN CAMBIO VUOLE GLI INCENTIVI SULLE AUTO ELETTRICHE, COME DA UN ANNO IN FRANCIA E GERMANIA, PER RENDERLE COMPETIVE CON LA CINA – GLI “ADDETTI AI LIVORI” MORMORANO PER L’INCONTRO CON PANETTA: IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, CONSIDERATO “DI DESTRA”, SI SMARCA DALLA DUCETTA? – LA STRATEGIA KAMIKAZE DI “SPUGNA” FAZZOLARI, DI CUI GIORGIA MELONI DISSE: “È L’UOMO PIÙ INTELLIGENTE CHE CONOSCO”. PENSA COME SONO GLI ALTRI…
CHE CI FACEVA DI BELLO SABATO SCORSO, IL REIETTO ANDREA GIAMBRUNO, ADDIVANATO IN UN HOTEL MILANESE CON CANDIDA MORVILLO (‘’CORRIERE DELLA SERA’’) E FEDEZ (“MUSCHIO SELVAGGIO”)? L’EX COMPAGNO DELLA MELONI LI HA CONVOCATI PER TRATTARE UN’INTERVISTA POST-STRISCIA. DA NAVIGATO ‘’PROFUMIERE”, TRA UN SÌ E UN NO, FEDEZ E MORVILLO SONO STATI PRESI PER IL NASO. QUANDO POI È TRAPELATA LA NOTIZIA, I SOSPETTI CHE GIAMBRUNO MIRASSE A MANDARE UN “PIZZINO” ALL’EX MELONI, SON DIVENTATI FATTO - CONVINTO DI ESSERE FINITO IN UN TRITARCARNE SOLO PER COLPIRE GIORGIA MELONI, GIAMBRUNO ALZA L’ASTICELLA: VUOLE ANDARE IN ONDA, CONDURRE UN TG. E TANTO CHE CI SIAMO ANCHE UN APPARTAMENTO A ROMA E MILANO? E’ O NON È LA DUCIONA D’ITALIA CHE FA E DISFA QUELLO CHE VUOLE? E ALLORA CHE ASPETTA A FARMI DARE LA CONDUZIONE DI “STUDIO APERTO”? PURTROPPO PER LUI PERO'...
FLASH! - GIULIANO AMATO? PERSONA NON GRADITA DAL GOVERNO DUCIONI! - IL DIVIETO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL DOTTOR SOTTILE ("STORIE DI DIRITTI E DEMOCRAZIA'') NEL CARCERE DI SAN VITTORE NON SAREBBE PARTITO DAL DAP DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MA DIRETTAMENTE DAI "CAMERATI" DI PALAZZO CHIGI - COME SCRIVEVA DANTE, IL POETA CHE SECONDO SANGIULIANO HA FONDATO IL PENSIERO DI DESTRA: ''LIBERTA' VA CERCANDO, CH'E' SI CARA..."
DAGOREPORT! PER TORNARE ALLA CASA BIANCA, BIDEN DEVE FERMARE LE GUERRE: IL PRESIDENTE AMERICANO VUOLE UN CESSATE IL FUOCO A GAZA ENTRO AGOSTO - LA TREGUA IN MEDIORIENTE PUÒ VALERE IL 4% ALLE ELEZIONI DI NOVEMBRE. ANCORA PIÙ DECISIVA (5%) SAREBBE LA FINE DELLE OSTILITÀ IN UCRAINA MA PUTIN TRACCHEGGIA, A MARZO SI VOTA IN RUSSIA E TEME IL MALUMORE POPOLARE CREATO DALLE SANZIONI: NON VUOLE FARE UN REGALO A BIDEN, E TIFA PER IL RITORNO DELL’ISOLAZIONISTA TRUMP - USA E UNIONE EUROPEA VOGLIONO COSTRINGERE PUTIN A TRATTARE CONTINUANDO, TRA MILLE DIFFICOLTA', A RIEMPIRE DI MILIARDI LE CASSE DI KIEV - IL DISORDINE MONDIALE: CON LA GLOBALIZZAZIONE E' FINITA L'ERA DEGLI STATI UNITI 'GENDARMI DEL MONDO': EX PAESI STRACCIONI, ORA COMPETITIVI, ALZANO LA CRESTA E NON ACCETTANO PIU' LA SUPREMAZIA MILITARE, ECONOMICA E POLITICA DELL'OCCIDENTE, "CULLA DELLA CIVILTA'"...