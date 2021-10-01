FLASH! – SONO PASSATE BEN 4 ORE DALLA CHIUSURA DEI SEGGI. A ROMA SU 2.603 SEZIONI SONO STATE SCRUTINATE LA MISERIA DI 49! INTERNET NELLA CAPITALE NON E’ MAI ARRIVATO, IL COMUNE DELLA FU RAGGI E' ANCORA AL GETTONE TELEFONICO E AL FAX….-
FLASH! – SONO PASSATE BEN 4 ORE DALLA CHIUSURA DEI SEGGI. A ROMA SU 2.603 SEZIONI SONO STATE SCRUTINATE LA MISERIA DI 49! INTERNET NELLA CAPITALE NON E’ MAI ARRIVATO, IL COMUNE DELLA FU RAGGI E' ANCORA AL GETTONE TELEFONICO E AL FAX….-
“FRATELLI D’ITALIA È PRONTA A VOTARE DRAGHI AL QUIRINALE PURCHÉ SI VADA SUBITO ALLE ELEZIONI''. LA MELONI SFIDA LETTA E SI DICE "SODDISFATTA" DELL'ESITO ELETTORALE. “IL MOVIMENTO CINQUE STELLE È SCOMPARSO... UNA BUONA NOTIZIA, SI TORNA AL SISTEMA BIPOLARE. FRATELLI D'ITALIA È IL PRIMO PARTITO DEL CENTRODESTRA. UN CENTRODESTRA A TRAZIONE FRATELLI D'ITALIA È VINCENTE. IL RISULTATO DI GUALTIERI? MOLTO DELUDENTE, È MOLTO SOTTO LE ASPETTATIVE..."
HA VINTO MARIO DRAGHI! - IL CENTROSINISTRA CONQUISTA MILANO, NAPOLI E BOLOGNA AL PRIMO TURNO CON SALA (56,4%), MANFREDI (65,5%) E LEPORE (62,4%). SI VA AL BALLOTTAGGIO A ROMA (MICHETTI 31,7% E GUALTIERI 27,6%), TORINO (LO RUSSO 42,3% E DAMILANO 39,7%) E TRIESTE (DIPIAZZA 45,6% E RUSSO 33,4%) – DISFATTA PER SALVINI E MELONI - CROLLO DEL M5S NELLE CITTÀ GOVERNATE DALLE SINDACHE RAGGI E APPENDINO MA ANCHE NEL RESTO D'ITALIA: MENO DEL 9% A TORINO, POCO SOPRA IL 10% A ROMA - E ADESSO COSA SUCCEDERA'? VE LO DICE DAGOSPIA...
BEPPE, CONTE, TRAVAGLIO: HO PERSO MEZZO MILIONE DI VOTI! - LA CATASTROFICA USCITA DI SCENA DI VIRGINIA RAGGI STA ASSUMENDO DIMENSIONI SENZA PRECEDENTI. ELETTA CON 770MILA VOTI CINQUE ANNI FA, LA SINDACA DI ROMA USCENTE È ORMAI USCITA, E SI ACCINGE A PERDERE MEZZO MILIONE DI VOTI. DUE VOTI SU TRE CONQUISTATI NELLE ULTIME ELEZIONI SONO DESAPARECIDOS. UNA CAPORETTO A 5 STELLE…
GRILLO SFANCULA CONTE! IACOBONI- TWEET: “NON MI PARE CHE GRILLO MANDI UN MESSAGGIO MOLTO AMICHEVOLE ALL’AVVOCATO DEL POPOLO, TWITTANDOGLI LA FOTO DI CASALEGGIO CHE EVOCA IL MOVIMENTO DELLE ORIGINI…” - BEPPEMAO SCRIVE: "12 ANNI FA ABBIAMO FATTO L'IMPOSSIBILE. ORA DOBBIAMO FARE IL NECESSARIO" (CACCIARE CONTE? ALLEARSI CON IL PD AL BALLOTTAGGIO A ROMA E TORINO?)
LA TEMPESTA PREFETTA - C'È UN BRACCIO DI FERRO AL VIMINALE CHE BLOCCA UNA SERIE DI IMPORTANTI NOMINE PREFETTIZIE: IL CONFLITTO È SEMPRE IL SOLITO, TRA LAMORGESE E IL SUO PREDECESSORE SALVINI - IL DOMINO PARTE DAL PENSIONAMENTO DEL PREFETTO DI NAPOLI: LA MINISTRA VUOLE UN NOME SOLO, CIOÈ PALOMBA, NAPOLETANO E ATTUALMENTE PREFETTO DI TORINO - DA LÌ SI LIBEREREBBE DUNQUE ANCHE IL POSTO IN PIEMONTE, E POI CI SAREBBERO LE INTRICATE PARTITE A BRESCIA, FIRENZE...