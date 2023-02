13 feb 2023 16:13

FLASH! – SORPASSO, MA NON TI SCASSO! SECONDO LA PRIMA PROIEZIONE DI TGLA7 PER LE REGIONALI IN LOMBARDIA, FRATELLI D’ITALIA AVREBBE PRESO IL 22,8% DEI VOTI. LA LEGA SCENDE AL 15,4% E PERDE LA ROCCAFORTE STORICA, MA IN MANIERA MENO PESANTE DI QUANTO CI SI ASPETTASSE DAI SONDAGGI. MALE FORZA ITALIA (7,40%), CHE FINISCE QUASI PARI CON LA LISTA FONTANA (6,8%)