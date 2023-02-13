FLASH! – SORPASSO, MA NON TI SCASSO! SECONDO LA PRIMA PROIEZIONE DI TGLA7 PER LE REGIONALI IN LOMBARDIA, FRATELLI D’ITALIA AVREBBE PRESO IL 22,8% DEI VOTI. LA LEGA SCENDE AL 15,4% E PERDE LA ROCCAFORTE STORICA, MA IN MANIERA MENO PESANTE DI QUANTO CI SI ASPETTASSE DAI SONDAGGI. MALE FORZA ITALIA (7,40%), CHE FINISCE QUASI PARI CON LA LISTA FONTANA (6,8%)-
URNE CINERARIE - IL PARTITO DEL NON VOTO TRIONFA: CROLLA L'AFFLUENZA A ROMA ATTESTANDOSI AL 33,11%, CONTRO IL 63,11% DELLE PRECEDENTI REGIONALI DEL 2018 – IN LOMBARDIA HA VOTATO SOLO IL 41,6% DEGLI ELETTORI ED È IL DATO PIÙ BASSO IN 53 ANNI…
“UN IMPORTANTE RISULTATO CHE RAFFORZA IL LAVORO DEL GOVERNO” – GIORGIA MELONI COMMENTA LA VITTORIA A VALANGA DEI “SUOI” CANDIDATI, FRANCESCO ROCCA E ATTILIO FONTANA, ALLE REGIONALI IN LAZIO E LOMBARDIA: “CONSOLIDA LA COMPATTEZZA DEL CENTRODESTRA” – LA LEGA SCENDE MA CROLLA MENO DEL PREVISTO IN LOMBARDIA. FORZA ITALIA INVECE PRATICAMENTE NON ESISTE PIÙ. CHE FARANNO ORA BERLUSCONI E RONZULLI?
UBI MAIOR, MAJORINO CESSAT! IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA PER MASCHERARE LA WATERLOO ELETTORALE SI ATTACCA AL DATO “ANGOSCIANTE” DELL’ASTENSIONE. DI ANGOSCIANTE C’E’ SOLO LA CLASSE “DIGERENTE” DEL PARTITO DEMOCRATICO CHE INCASSA UN’ALTRA DISFATTA!