FLASH! – STASERA CI SARA’ LO SHOWDOWN IN FORZA ITALIA: ALLE 20 IL PRESIDENTE ANTONIO TAJANI HA CONVOCATO LA RIUNIONE DEL GRUPPO PARLAMENTARE AL SENATO PER FAR FUORI LICIA RONZULLI E RIMPIAZZARLA COL FEDELISSIMO MAURIZIO GASPARRI - ALL’INTERNO DI FORZA ITALIA, CON IN TESTA LOTITO, MOLTI SONO CONTRARI E INVITANO A SOPRASSEDERE - IL MOTIVO DI TALE PRUDENZA È EVITARE DI RITROVARSI UN DOMANI CON UN CETRIOLO IN QUEL POSTO. NELLE PROSSIME SETTIMANE, INFATTI, “REPORT” SCODELLERÀ UN’INCHIESTA A TUTTO GAS SU GASPARRI (IN QUESTO MOMENTI TAJANI, RONZULLI E GASPARRI SONO CHIUSI IN UNA STANZA A DISCUTERE)-