FLASH! – STASERA SERGIO MATTARELLA DARÀ L'INCARICO A GIUSEPPE CONTE, CHE DOVREBBE SCIOGLIERE LA RISERVA NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ PRESENTANDO LA LISTA DEI MINISTRI-
FLASH! – STASERA SERGIO MATTARELLA DARÀ L'INCARICO A GIUSEPPE CONTE, CHE DOVREBBE SCIOGLIERE LA RISERVA NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ PRESENTANDO LA LISTA DEI MINISTRI-
FLASH! - DARIO FRANCESCHINI SARÀ SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. NESSUN VICEPREMIER: CONTE SARÀ ACCONTENTATO E DI MAIO NON SARÀ UMILIATO
IL MONDO ALLA ROVESCIA: TRAVAGLIO BENEDICE IL GOVERNO VOLUTO DALLE CANCELLERIE STRANIERE, E ''REPUBBLICA'' FA LA GUERRA AL PD! - MARCOLINO: ''LA CERTEZZA È CHE BASTA IL PRIMO VAGITO DEL CONTE-2 PERCHÉ SALVINI NON CONTI PIÙ NULLA'' - MA NEL QUOTIDIANO DI LARGO FOCHETTI NON TUTTI AVVERSANO LA NASCITA DEI GIALLO-ROSSI: MICHELE SERRA SCRIVE UN LUNGO EDITORIALE SU ''PIDIOTI'' E ''GRULLINI'' PER DIRE CHE L'ESECUTIVO HA IL 5% DI CHANCE DI NON ESSERE UNA MERDACCIA TOTALE
VOLETE SAPERE CON QUALI RICHIESTE SI È PRESENTATO IL PD AL QUIRINALE? ORLANDO ALL’AMBIENTE E BELLANOVA AL LAVORO, DA AGGIUNGERE A DUE MINISTERI A SCELTA TRA ESTERI, INTERNI E GIUSTIZIA (ME COJONI) - PER IL MINISTERO DELL’ECONOMIA SI ASPETTANO INDICAZIONI DA BRUXELLES – VIDEO
L'ESECUTIVO DEI SOGNI: IL GOVERNO CONCITA! - SU FACEBOOK L'IMPERDIBILE TOTOMINISTRI: I MINISTRI DEL LIBERISMO COL CULO DEGLI ALTRI, DEL TESTOSTERONE (MARATTIN), DELLE PULSIONI LETTERARIE E SOGNI BAGNATI (MISSIROLI E STANCANELLI), DEI CANEDERLI (BOSCHI), DEI GATTI, DEL NIENTE, DEL FREGNAMOSCISMO, DELL'ADDOMINALE SCOLPITO E DELL'EDITORIALE INDIGNATO (MASSIMO GIANNINI). LA LISTA INTEGRALE
''SIAMO L'ITALIA DELLA CONCORDIA!'' - CHIUDE COSÌ ZINGARETTI L'ANNUNCIO DELLA NASCITA DEL GOVERNO GIALLO-ROSSO, DOPO AVER COMUNICATO A MATTARELLA ''L'ACCETTAZIONE CHE IL M5S INDICHI IL NOME DEL PREMIER. MA NON SARÀ UNA STAFFETTA, DOVRÀ NASCERE UNA STAGIONE NUOVA SENZA ODIO, CON UNA RICETTA ECONOMICA REDISTRIBUTIVA E VERDE''