FLASH! – PER STEFANO DONNARUMMA, IL COCCO DI GIORGIA MELONI RIMASTO CON UN PUGNO DI POLVERE IN MANO DALLO TSUNAMI DELLE NOMINE, SI APRE LA STRADA DI “CDP VENTURE CAPITAL”, IL FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE CONTROLLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. L’IDEA È STATA PARTORITA DIRETTAMENTE DALLA DUCETTA, CHE STA CERCANDO DI DARE UN CONTENTINO AL MANAGER, DISPERATO PER ESSERE STATO PORTATO DALL’ALTARE ALLA POLVERE IN UN SECONDO. PROBLEMA: LA DECISIONE FINALE SPETTA ALL’AD DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DARIO SCANNAPIECO…-