LA NOTIZIA NON È CHE RENZI E CALENDA SI SONO SFANCULATI, MA È CHE SONO DURATI 8 MESI – “IL FATTO” METTE IN FILA TUTTI I SEGNALI CHE GLI EGO STRABORDANTI DI MATTEONZO E DON CICCIO NON FOSSERO COMPATIBILI. ESEMPIO: A NOVEMBRE 20221 CALENDA DICHIARAVA: “DI RENZI NON ME NE FREGA NIENTE. NON FARÒ POLITICA CON LUI PERCHÉ QUESTO MODO DI FARE POLITICA MI FA ORRORE” – “SPINOZA”: “ANONIMO LASCIA LA SUA CREATURA DAVANTI AL PARLAMENTO CON UN BIGLIETTO: ‘SI CHIAMA TERZO POLO, NON POSSO OCCUPARMENE’