la mamma di rocco casalino rocco casalino a ostuni in vacanza con la mamma rocco casalino a ostuni in vacanza con la mamma rocco casalino a ostuni in vacanza con la mamma LA MAMMA DI ROCCO CASALINO
FLASH! – TA-ROCCO, CUORE DI MAMMA! CASALINO È IN VACANZA A OSTUNI INSIEME ALLA MADRE: TRA UNA BRACCIATA E L’ALTRA IN PISCINA, L’EX PORTA-CROCE DI CONTE HA CONDIVISO SU FACEBOOK UN ROMBANTE SCATTO DELLA SIGNORA IN SELLA A UNA GROSSA MOTO. PER LA SERIE: LA SOBRIETÀ È DI FAMIGLIA!-
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LUCA BERNARDO NE COMBINA UN’ALTRA – IL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA A MILANO NON RIESCE A DIRE DI ESSERE ANTIFASCISTA: “IO NON DISTINGUO LE PERSONE TRA FASCISTI E ANTIFASCISTI, CONTRO QUESTO E CONTRO QUELL’ALTRO. LE PERSONE NON LE DISTINGUO SE NON PER UOMO, DONNA E PERSONE PER BENE” – E OVVIAMENTE SERVE AL RIVALE BEPPE SALA UN RIGORE A PORTA VUOTA: “SONO CONVINTO IN MODO ASSOLUTO CHE CHI NON HA IL CORAGGIO DI DICHIARARSI ANTIFASCISTA NON SIA DEGNO DI GUIDARE LA NOSTRA CITTÀ, MEDAGLIA D’ORO DELLA RESISTENZA. CERTI VALORI NON SONO MODE” – LA REPLICA
CHI HA PAURA DI UN CAPEZZOLO? – INSTAGRAM SI SCUSA CON PEDRO ALMODOVAR DOPO AVER CENSURATO IL MANIFESTO DEL SUO NUOVO FILM, “MADRES PARALELAS”, CHE MOSTRA UN CAPEZZOLO DA CUI ESCE UNA GOCCIA DI LATTE VIOLANDO LE LINEE GUIDA ANTI-NUDO DEL SOCIAL. MA DOPO LE POLEMICHE È ARRIVATA LA RETROMARCIA – IL DESIGNER CHE L’HA CREATO: “SAPEVAMO CHE POTESSE INFRANGERE LE REGOLE, MA ABBIAMO DECISO CHE L’ARTE ERA PIÙ IMPORTANTE” - VIDEO
“LA DIFFERENZA CON LA FONDAZIONE CYBER PROPOSTA DAL GOVERNO CONTE È SOSTANZIALE” – FRANCO GABRIELLI SPIEGA COME FUNZIONERÀ L’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE E SCOTENNA “GIUSEPPI”: “ALL’INTERNO DI AISE E AISI, NON SONO MANCATE INCOMPRENSIONI E ANCHE INSOFFERENZA VERSO UNO STRUMENTO CHE RAFFORZAVA ULTERIORMENTE LE PREROGATIVE DEL DIS. QUELLA FONDAZIONE SEMBRAVA UNO SPIN-OFF DELL’INTELLIGENCE CON LA MISSIONE DI GESTIRE I FONDI EUROPEI E PRESENTAVA PERALTRO UNA STRUTTURA MOLTO ARZIGOGOLATA” – “LA TERZA AGENZIA OLTRE A AISI E AISE? NON SERVE. GIÀ NEL 2007 RITENEVO COME ORIZZONTE PIÙ OVVIO LA CREAZIONE DI UN’UNICA AGENZIA PER L’INTELLIGENCE ITALIANA…”
“QUANDO PARLA DRAGHI PRENDIAMO APPUNTI, QUANDO PARLAVA CONTE PRENDEVAMO UN CAFFÈ” – MATTEO RENZI CONTINUA A GODERE PER LA CADUTA DI “GIUSEPPI” E DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO A RIVA DEL GARDA RIVELA UN GUSTOSO ANEDDOTO CHE GLI È STATO RACCONTATO DA “UN PRIMO MINISTRO DI UN ALTRO PAESE”. CHI SARÀ IL PREMIER IN QUESTIONE? – LE BORDATE CONTRO SALVINI SUL REDDITO DI CITTADINANZA… - VIDEO
LASCHET NON RADDOPPIA – IL DELFINO DELLA MERKEL CONTINUA A TRACOLLARE NEI SONDAGGI: A POCO PIÙ DI 40 GIORNI DALLE ELEZIONI, I VERDI E I SOCIALDEMOCRATICI L’HANNO QUASI RAGGIUNTO. IL PARTITO DI ANGELONA È AL 23%, I GRUNEN AL 20 E LA SPD AL 19 – A PESARE LE CONTINUE FIGURE DI MERDA, A PARTIRE DALLA RISATINA DOPO LE ALLUVIONI IN NORD RENO VESTFALIA - COMUNQUE VADA, CON LA CANCELLIERA IN PENSIONE, LA GERMANIA DOVRÀ AFFRONTARE UN INEDITO VUOTO DI LEADERSHIP, CHE SI ALLARGHERÀ ANCHE IN UE…