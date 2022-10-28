FLASH! – IL TOUR INTERNAZIONALE DI GIORGIA MELONI COMINCERÀ GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE: LA DUCETTA ANDRÀ A BRUXELLES PER LA SUA PRIMA VISITA UFFICIALE ALLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, URSULA VON DER LEYEN…- -
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È NATO UNA STELLA – GIORGIA MELONI HA TELEFONATO A JENS STOLTENBERG, SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO, PER CONFERMARE IL POSIZIONAMENTO ATLANTISTA DELL'ITALIA E ASSICURARE “PIENO SOSTEGNO ALL'UCRAINA CONTRO L'AGGRESSIONE RUSSA” – RUVIDA LA REPLICA DI MOSCA: “NON CAPIAMO LA MELONI, LA LINEA DELLA NATO È DECISA DAGLI USA. NELLA NATO È COMINCIATA L'ERA DELLA DITTATURA” – AL G20 DI BALI CI POTREBBE ESSERE UN COLLOQUIO INFORMALE TRA LA BIDEN E LA DUCETTA, CHE STA PENSANDO DI VOLARE A KIEV…
DAGO: ‘’IL GOVERNO MELONI È COSÌ FRAGILE CHE STA SU 5 ANNI’’ – ‘’LA DEBOLEZZA DI SALVINI E BERLUSCONI È LA SUA FORZA. FORZA ITALIA È SPACCATA IN DUE COME UNA MELA, SALVINI HA MEZZA LEGA CONTRO, VENETO E FRIULI NON HANNO UN MINISTRO AL GOVERNO. ORA, CON LETIZIA MORATTI, RISCHIA DI PERDERE ANCHE LA LOMBARDIA. DA SOLI DOVE VANNO SENZA FRATELLI D'ITALIA? ORA STANDO AL GOVERNO HANNO LA FORZA DEL POTERE, SE SCHERZANO SERGIO MATTARELLA GLI PIAZZA SUBITO UN BEL GOVERNO TECNICO E SONO FINITI – IO SE DOMANI MI SVEGLIO MALE E MI SENTO SAMANTHA CON L'H NESSUNO MI PUÒ ROMPERE. SE LA MELONI SI VUOLE FAR CHIAMARE “IL PRESIDENTE” FACESSE PURE’’