DAGO: ‘’IL GOVERNO MELONI È COSÌ FRAGILE CHE STA SU 5 ANNI’’ – ‘’LA DEBOLEZZA DI SALVINI E BERLUSCONI È LA SUA FORZA. FORZA ITALIA È SPACCATA IN DUE COME UNA MELA, SALVINI HA MEZZA LEGA CONTRO, VENETO E FRIULI NON HANNO UN MINISTRO AL GOVERNO. ORA, CON LETIZIA MORATTI, RISCHIA DI PERDERE ANCHE LA LOMBARDIA. DA SOLI DOVE VANNO SENZA FRATELLI D'ITALIA? ORA STANDO AL GOVERNO HANNO LA FORZA DEL POTERE, SE SCHERZANO SERGIO MATTARELLA GLI PIAZZA SUBITO UN BEL GOVERNO TECNICO E SONO FINITI – IO SE DOMANI MI SVEGLIO MALE E MI SENTO SAMANTHA CON L'H NESSUNO MI PUÒ ROMPERE. SE LA MELONI SI VUOLE FAR CHIAMARE “IL PRESIDENTE” FACESSE PURE’’