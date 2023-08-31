Giambruno ha già detto che se lavori di notte sui binari è normale che ti arrivi il treno addosso?— Spinoza (@spinozait) August 31, 2023
[@pirata_21]
FLASH – IL TWEET DI “SPINOZA”: “GIAMBRUNO HA GIÀ DETTO CHE SE LAVORI DI NOTTE SUI BINARI È NORMALE CHE TI ARRIVI IL TRENO ADDOSSO?”-
Giambruno ha già detto che se lavori di notte sui binari è normale che ti arrivi il treno addosso?— Spinoza (@spinozait) August 31, 2023
[@pirata_21]
FLASH! – LA CARNE È DEBOLE E LA FAMIGLIA SCOPPIA. E’ CIÒ CHE È SUCCESSO A UN NOTO E SERIOSO CONDUTTORE TELEVISIVO RIMASTO TRAFITTO DALLE FRECCE DI CUPIDO AL PUNTO FATALE DI METTERE INCINTA UNA GIORNALISTA DI UN’ALTRA RETE…
IL MELONCINO DEL GIORNO - LE GIAMBRUNATE DI MISTER MELONI COMINCIANO A FAR GIRARE LE PALLE NON SOLO A PIERSILVIO, CHE ASPETTA SOLO UN CROLLO DI SHARE PER ACCANTONARLO. PARE CHE LA STESSA GGGIORGIA SI SIA FATTA SONORAMENTE SENTIRE CON IL TRICOLOGICAMENTE VARIABILE COMPAGNO. NON TANTO SUL CONTENUTO (IL FAMIGERATO PARALLELISMO TRA ALCOOL E VIOLENZA IN CORPO FEMMINILE), QUANTO SULL’OPPORTUNITÀ DI SPARARE TALI CAZZATE DAVANTI A UNA TELECAMERA, DIMENTICANDO CHE TUTTI SI SENTIRANNO AUTORIZZATI A CREDERE CHE QUELLO SIA ANCHE IL PENSIERO DEL CAPO DEL GOVERNO…
DAGOREPORT: BIENNALE DELLE MIE BRAME! - MOLTI SCOMMETTONO SULLE DIMISSIONI ANTICIPATE DEL DIRETTORE DELLA BIENNALE CINEMA ALBERTO BARBERA. UNA POLTRONA CHE FA GOLA A GIANLUCA FARINELLI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA SU INPUT DEL DUPLEX NASTASI-FRANCESCHINI. CAMBIATO REGIME, LA SUA AMBIZIONE HA TROVATO UN VALIDO APPOGGIO NEL RAMPELLIANO MOLLICONE - IL PRESIDENTE DELLA BIENNALE ROBERTO CICUTTO SCADE A FEBBRAIO E GIÀ DA MESI SI SA CHE GGGIORGIA VUOLE BUTTAFUOCO. SCELTA AVVENTATA PER IL PIÙ COMPLESSO EVENTO CULTURALE ITALIANO. MA SI VOCIFERA CHE DIETRO AL VATE SICULO DELLA DUCETTA, A TIRARE I FILI, CI SIA IL MULTIFORME SALVO NASTASI…
FLASH! - AVVISATE LA DUCETTA CHE AL SUO RITORNO DA ATENE - GIOVEDÌ CENA DI LAVORO CON IL PRIMO MINISTRO MITSOTAKIS – TROVERÀ SULLA SCRIVANIA DI PALAZZO CHIGI UN’AMARA SORPRESA: UNA MISSIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE RIGETTA LE SUE RICHIESTE, A PARTIRE DAL PATTO DI STABILITÀ. A QUEL PUNTO: O SI DÀ UNA CALMATA E ABBASSA LE PENNE O LA FARANNO BALLARE…
FLASH! – COME MAI AL GOVERNO MELONI È SPUNTATA L’IDEA DI FAR ACQUISIRE DAL MEF DI GIORGETTI LA SOCIETÀ DI CAVI SOTTOMARINI DI TIM, SPARKLE? E’ UN SOTTERFUGIO A SPESE DELLO STATO PER DARE PIÙ SOLDI A VIVENDI, PER NULLA SODDISFATTA DELLA QUOTAZIONE DI KKR PER LO SCORPORO DELLA RETE UNICA – LA PROSSIMA SETTIMANA A PARIGI BOLLORÈ DISCUTERÀ CON IL FIGLIO YANNICK E DE PUYFONTAINE COSA FARE DEI FALLIMENTARI INVESTIMENTI ITALIANI (TIM E MEDIASET)…