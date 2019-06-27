FLASH! – VOCI DA BRUXELLES: AL COMMISSARIO ITALIANO VERREBBE LA SCELTA TRA DUE PORTAFOGLI, INDUSTRIA E MERCATO INTERNO OPPURE AGRICOLTURA – NON PROPRIO UN PORTAFOGLIO ECONOMICO DI SERIE A COME SALVINI AVEVA DETTO DI PRETENDERE...-
FLASH! – VOCI DA BRUXELLES: AL COMMISSARIO ITALIANO VERREBBE LA SCELTA TRA DUE PORTAFOGLI, INDUSTRIA E MERCATO INTERNO OPPURE AGRICOLTURA – NON PROPRIO UN PORTAFOGLIO ECONOMICO DI SERIE A COME SALVINI AVEVA DETTO DI PRETENDERE...-
I CONTI IN TASCA ALLA SEA WATCH: L'ANNO SCORSO HA RACCOLTO 1,8 MILIONI DI EURO, TRA I PRINCIPALI FINANZIATORI C'È LA CHIESA EVANGELICA TEDESCA, MA ANCHE POLITICI, CARDINALI ED EUROPARLAMENTARI - LA OPEN ARMS HA RICEVUTO SOLDI DI RICHARD GERE E DEL MANCHESTER CITY - L'ITALIANA MEDITERRANEA DA LEOLUCA ORLANDO E DE MAGISTRIS, GREENPEACE, CGIL, I GIURISTI DEMOCRATICI, L'ARCI E BANCA ETICA
LA VERITÀ È CHE A NESSUNO INTERESSA DAVVERO RISOLVERE IL PROBLEMA DEI MIGRANTI, IN AMERICA COME IN EUROPA. E NEGLI USA CONTRO TRUMP ORA SI SCHIERA LA COMUNITÀ DELL'UNCINETTO, OVVERO RAVELRY, OTTO MILIONI DI ISCRITTI CHE DAI TEMPI DEL ''PUSSY HAT'' O ''BERRETTO FIGA'' LOTTANO CONTRO IL PRESIDENTE SFERRUZZANDO SENZA PIETÀ
IL SESSO DEGLI ANGELI - ''NOI TRANSESSUALI IGNORATI ANCHE DAI GAY. SIAMO LA MINORANZA DELLA MINORANZA'' - ALESSANDRA ANGELI: ''CI SIAMO PERSI TROPPO DIETRO AI DIRITTI CIVILI E INTANTO SONO VENUTI A MANCARE I DIRITTI SOCIALI, CIOÈ L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO. APPENA CI FANNO LA CAREZZINA COI DIRITTI CIVILI NOI CI CASCHIAMO. MA OGGI SE MANDO UN CURRICULUM, MOLTE AZIENDE SI FANNO PROBLEMI AD ASSUMERMI''
RENZI O CARFAGNA, BASTA CHE SE MAGNA – CASINI NON SI RASSEGNA: “AL CENTRO C’È UNO SPAZIO PER IL 10% DEGLI ELETTORI. CALENDA? LUI SI È CANDIDATO NEL PD. LO SPAZIO C’È, BASTA CHE QUALCUNO SE LO PRENDA. LA VUOL FARE CALENDA, RENZI O LA CARFAGNA, MA CHE SI FACCIA” – “CAIRO LEADER? È UN OTTIMO IMPRENDITORE MA NON SO SE GLI INTERESSA FARE POLITICA”
ILVA FUNESTA – DOPO CHE DI MAIO HA TOLTO L’IMMUNITÀ PENALE IL FUTURO DELLO STABILIMENTO DI TARANTO È DAVVERO A RISCHIO – ARCELOR MITTAL FA SAPERE CHE L’IMPIANTO POTREBBE CHIUDERE ENTRO IL 6 SETTEMBRE. SE COSÌ FOSSE, ANDREBBERO IN FUMO 11MILA POSTI DI LAVORO E LEDEREBBE LA REPUTAZIONE DEL NOSTRO PAESE DI FRONTE AGLI INVESTITORI INTERNAZIONALI