FLASH! – VOCI DA BRUXELLES: AL COMMISSARIO ITALIANO VERREBBE LA SCELTA TRA DUE PORTAFOGLI, INDUSTRIA E MERCATO INTERNO OPPURE AGRICOLTURA – NON PROPRIO UN PORTAFOGLIO ECONOMICO DI SERIE A COME SALVINI AVEVA DETTO DI PRETENDERE...

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