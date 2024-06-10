FLASH! – VOTI BUTTATI: 2 MILIONI 741 MILA DI ITALIANI HANNO SCELTO UNA LISTA CHE NON HA SUPERATO LA SOGLIA DI SBARRAMENTO - RENZI, CALENDA, SANTORO, DE LUCA, BANDECCHI RIMANGONO FUORI DALL'EUROPARLAMENTO E I LORO ELETTORI S'ATTACCANO AL TRAM (L’11,78% DI CHI HA VOTATO) - LA PROSSIMA VOLTA, INVECE DI DISPERDERE IL VOTO TRA PARTITINI E CESPUGLIETTI, SCEGLIERANNO CON PIU' COGNIZIONE DI CAUSA...  

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RISULTATI LISTE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA DI SBARRAMENTO

Dati da https://elezioni.interno.gov.it/

 

STATI UNITI D'EUROPA   - 875.193 - 3,76

 

AZIONE - 778.469 - 3,35

 

PACE TERRA DIGNITA'    - 513.012 - 2,20

 

LIBERTA'      - 284.413 - 1,22

 

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) - 120.077 - 0,52

 

ALTERNATIVA POPOLARE         -          90.548 - 0,39

 

DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE - 35.768 - 0,15

 

PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA -   29.325 - 0,13

 

RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN           - 14.418         0,06

 

Totale partiti sotto la soglia di sbarramento - 2.741.223 - 11,78%

 

 

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