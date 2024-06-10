RISULTATI LISTE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA DI SBARRAMENTO
Dati da https://elezioni.interno.gov.it/
STATI UNITI D'EUROPA - 875.193 - 3,76
AZIONE - 778.469 - 3,35
PACE TERRA DIGNITA' - 513.012 - 2,20
LIBERTA' - 284.413 - 1,22
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) - 120.077 - 0,52
ALTERNATIVA POPOLARE - 90.548 - 0,39
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE - 35.768 - 0,15
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA - 29.325 - 0,13
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN - 14.418 0,06
Totale partiti sotto la soglia di sbarramento - 2.741.223 - 11,78%