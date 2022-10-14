ZAIA SALVINI LORENZO FONTANA LORENZO FONTANA 2 papa francesco angelus
FLASH! - IL NEO PRESIDENTE DELLA CAMERA LORENZO FONTANA, NEL SUO DISCORSO, HA ELOGIATO IL PAPA. QUALCHE ANIMA PIA LO AVVISI CHE BERGOGLIO DETESTA PROPRIO QUEL SUO CATTOLICESIMO OLTRANZISTA, A DESTRA DELLA DESTRA...-
VIDEO! IL GOVERNO ANCORA NON C'E' E GIA' VOLANO GLI STRACCI NEL CENTRODESTRA – LA MELONI REPLICA A BERLUSCONI CHE SUI SUOI APPUNTI L’AVEVA DEFINITA “SUPPONENTE E ARROGANTE” – “ALL'APPUNTO DEL CAV MANCAVA UN PUNTO: NON SONO RICATTABILE” – BERLUSCONI E L’IPOTESI DI ANDARE SOLO AL QUIRINALE (DAGOREPORT) - CALENDA: "BRAVA MELONI! LA PROTERVIA DI BERLUSCONI, I DIKTAT DELLA RONZULLI MERITAVANO UNA RISPOSTA. CIÒ PREMESSO COSÌ QUESTI NON GOVERNANO SEI MESI" – VIDEO
CHE MADORNALE ERRORE HA FATTO LA MELONI NEGANDO IL MINISTERO DELLA SANITÀ A LICIA RONZULLI! E NON SOLO PERCHÉ NEL CURRICULUM DELLA ZARINA DI ARCORE BRILLA UN ECLATANTE DIPLOMA DI OPERATRICE SANITARIA, ALIAS INFERMIERA. L’AMBIENTE OSPEDALIERO È QUELLO IN CUI INCONTRA RENATO CERIOLI, IMPRENDITORE SANITARIO CHE SPOSA NEL 2008 (CON IL BANANA A FARE DA TESTIMONE) E DAL QUALE HA UNA FIGLIA - ANCHE UN CARISSIMO AMICO DELLA RONZULLI, PIETRO RUSSO, PROVIENE DAL MONDO SANITARIO: A BARLETTA È AMMINISTRATORE UNICO DELLA DPI MEDICAL SRL - ORA DITEMI: CHI MEGLIO DI LICIA POTEVA RIORGANIZZARE LA DISSESTATA SANITÀ ITALICA? - VIDEO
SBATTI LA RUSSA IN PRIMA PAGINA – PARLA IL REGISTA MARCO BELLOCCHIO: “NON SAPEVO CHI FOSSE LA RUSSA QUANDO HO GIRATO ‘SBATTI UN MOSTRO IN PRIMA PAGINA’. NON PENSAVO SAREBBE DIVENTATO PRESIDENTE DEL SENATO, È INNOCUO. NON MI SEMBRA CHE POSSA INSTAURARE IL REGIME FASCISTA. FONTANA È PIÙ GIOVANE E REAZIONARIO, LO VEDO PEGGIO. NON HO UN NOME PER MINISTERO CULTURA, LA DESTRA CERCHERÀ DI NON INIMICARSI TUTTO UN POPOLO DI SINISTRA CHE È PIENO DI IDEALISTI CHE PERÒ PENSANO AGLI AFFARI PROPRI” – VIDEO
“UNA CATASTROFE GLOBALE CON LE TRUPPE NATO IN UCRAINA”. PUTIN TORNA A MINACCIARE L’OCCIDENTE ED ESCLUDE LA POSSIBILITA’ DI COLLOQUI CON BIDEN: “NON NE VEDO LA NECESSITA’” - INTANTO MACRON SCOPRE "LE SUE CARTE” ANTICIPANDO CHE LA FRANCIA NON RICORREREBBE AL NUCLEARE PER RISPONDERE AD UN ATTACCO DI PUTIN ALL'UCRAINA CON ARMI DI QUESTO TIPO...
“LA RONZULLI È COME MAMMA EBE, SE TI PRENDE TI FA A PEZZI", DAGO IRONIZZA SU QUANTO ACCADUTO IN SENATO E SUI RETROSCENA CHE HANNO PORTATO ALL’ELEZIONE DI LA RUSSA: "ABBIAMO ASSISTITO ALLA GRANDE UMILIAZIONE DI BERLUSCONI, CHE TORNA DOPO 7 ANNI IN PARLAMENTO E VIENE UCCELLATO COME UN RAGAZZINO. LUI E LA DIABOLICA RONZULLI HANNO TRATTATO LA MELONI COME UNA COLF, MA LA COLF HA TIRATO FUORI I MUSCOLI - PER IL BANANA E’ UNA VIA TRUCIS. NON SI UCCIDE COSI' IL PATRIARCA, A COLPI DI RONZULLATE. IO SPERO CHE LA FAMIGLIA, PIERSILVIO E MARINA PROVINO A FARLO…