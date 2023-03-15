FLASH! - NOMINE, PRIMA RIUNIONE A PALAZZO CHIGI. ATTOVAGLIATI MELONI, SALVINI, LETTA E TAJANI. PRIMO ATTO: STARACE (ENEL) E PROFUMO (LEONARDO) FUORI. RICERCA DISPERATA DI MOLTE DONNE, SEGNALE DI SVOLTA CHIESTO DA MELONI.-
IL “CERCHIO NERO” DI GIORGIA PER LA SPARTIZIONE DEL POTERE - IL REGISTA PRINCIPALE RESTA FAZZOLARI, L'ASCESA DI MANTOVANO, MENTRE PERDE QUOTA IL “COGNATO D’ITALIA” LOLLOBRIGIDA, CHE PAGA “SCELTE PRESE IN SOLITARIA E NON CONCORDATE IN FAMIGLIA” - LE PRESSIONI DI LA RUSSA PER L'AMICO FLAVIO CATTANEO, TAJANI INCONTRA SCARONI, LE MOSSE NELL’OMBRA DI GAETANO CAPUTI E QUELLE DELL’INSOSPETTABILE “EX COMUNISTA” LUCIANO VIOLANTE - MARTA FASCINA FA FUORI LICIA RONZULLI DAL TAVOLO DELLE NOMINE, MARINA B. RICHIAMA IN SERVIZIO GIANNI LETTA - FIDARSI E' BENE, NON FIDARSI E' MEGLIO: IL MARITO DI PATRIZIA SCURTI, SEGRETARIA OMBRA DELLA DUCETTA, È STATO CHIAMATO A FARE IL CAPO SCORTA DELLA PREMIER...
LA VODKA FA MALE: LA RUSSIA DI PUTIN VUOLE AMMAZZARE GUIDO CROSETTO – MOSCA HA MESSO “UNA TAGLIA DA 15 MILIONI DI DOLLARI" SUL MINISTRO DELLA DIFESA - DUE GIORNI FA CROSETTO È STATO DEFINITO “TESTA DI CAZZO” DAL GENERALE DELLA WAGNER, EUGENI PRIGOZHIN. A DICHIARARE GUERRA AL MINISTRO DEL GOVERNO MELONI, IL SUPERFALCO DMITRI MEDVEDEV CHE LO HA DEFINITO “UNO SCIOCCO RARO”...
“GLI AMERICANI? SONO 70 ANNI CHE ROMPONO IL CAZZO” – MARCO TRAVAGLIO AL RISTORANTE DISCUTE CON UN RAGAZZO CHE LO HA RINTUZZATO SULLA POSIZIONE DEL “FATTO” CONTRO L’INVIO DI ARMI ALL’UCRAINA DICENDO: “TRA UN PO' I RUSSI ARRIVANO A CASA NOSTRA” - MARCOLINO GHIGNA: “VABBÈ CERTO, PUTIN VUOLE OCCUPARE ROMA, CERTO... IO PENSO CHE SIANO PIÙ GLI AMERICANI CHE VOGLIONO COLONIZZARCI. A ME ROMPONO IL CAZZO MOLTO PIÙ DI TUTTI” - VIDEO!
IL CALCIONE DI LILLI GRUBER A MICHELA DE BIASE: “ELLY SCHLEIN HA DETTO 'BASTA CACICCHI E CAPIBASTONE'. SICCOME FRANCESCHINI GUIDA LA CORRENTE AREA DEM, QUELLA PIÙ LONGEVA NEL PD, LA SCHLEIN SI RIFERIVA ANCHE A LUI?" - LADY FRANCESCHINI IMBASTISCE UNA FUMOSA RISPOSTA: "RITENGO CHE LE AREE ALL'INTERNO DI GRANDI PARTITI SIANO SEMPRE ESISTITE. ABBIAMO SOSTENUTO E VOTATO SCHLEIN PROPRIO PER ANDARE OLTRE IL CORRENTISMO DISPERATO…” (MA CHE VOR DÌ?)
CITTADINANZE E MAL DI PANZE - ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA VUOLE METTERE ELLY SCHLEIN “A DIETA” DI PASSAPORTI: “NON SAREBBE STATO OPPORTUNO CHE, NEL MOMENTO IN CUI È DIVENTATA SEGRETARIA DEL PD, ELLY SCHLEIN ANNUNCIASSE DI RINUNCIARE ALLE DUE CITTADINANZE DELLE TRE CHE HA, QUELLA STATUNITENSE E QUELLA SVIZZERA, DECIDENDO DI ACCONTENTARSI DELLA MENO ACCATTIVANTE CITTADINANZA ITALIANA? OGGI LA SCHLEIN È A CAPO DEL PRINCIPALE PARTITO D’OPPOSIZIONE, MA DOMANI POTREBBE MAGARI TROVARSI A ESSERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO…”