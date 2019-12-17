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FLASH! NON HA DECISO DI CANDIDARSI MA HA DECISO DI RINFRESCARSI: UNA HILLARY CLINTON PIALLATA DALLE INIEZIONI DI COLLAGENE APPARE IN PUBBLICO, PRONTA A OFFRIRSI DI NUOVO COME PALADINA DEL PARTITO DEMOCRATICO. DOVE NESSUNO LE HA CHIESTO DI SCENDERE IN CAMPO. MA VISTO CHE LA FONDAZIONE DI FAMIGLIA LANGUE, TOCCA RIMANERE IN TOUR PERMANENTE COME CERTE GLORIE DEL ROCK...-
NIENTE ARRICCHISCE COME FONDARE UNA RELIGIONE - SCANDALO TRA I MORMONI, UNO DEI MEMBRI ACCUSA LA CHIESA DI UNA TRUFFA DA 100 MILIARDI DI DOLLARI. AI FEDELI OGNI ANNO VIENE CHIESTA LA ''DECIMA'', OVVERO IL 10% DELLE LORO ENTRATE, CHE I DIRIGENTI DELLA CHIESA AVREBBERO INVECE ACCUMULATO E USATO PER BUSINESS PRIVATI INVECE DI OPERE DI BENEFICIENZA. HANNO IMPARATO BENE LA LEZIONE DEL VATICANO…
“FACCIAMO I TEST ANTIDROGA IN PARLAMENTO” - STEFANO BUFFAGNI FA TREMARE MONTECITORIO: “VISTO CHE SI STA CREANDO UN GRANDE PROBLEMA SULLA CANNABIS LIGHT CREDO POSSA ESSER UTILE FARE DEI TEST E RENDERLI PUBBLICI. FAREI QUELLO PIÙ DURO PER LA COCAINA” – “SE HO DEI DUBBI SU QUALCHE COLLEGA? SONO CERTO CHE NESSUNO AVRÀ NULLA DA NASCONDERE…”
SEQUESTRO È UN UOMO (RUSSO) - LA PROCURA DELLA CASSAZIONE HA CHIESTO LA CONFERMA DEI DECRETI DI SEQUESTRO A CARICO DI GIANLUCA SAVOINI (CHIAVETTE E CELLULARI CON IL FILE AUDIO DEL METROPOL). COME HA RIVELATO IL ''FATTO'', ESISTE UN DOCUMENTO CHE HA IN MANO LA PROCURA IN CUI È ABBOZZATO IL PROGETTO PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO RUSSO
NON BASTAVA L'ECOMOSTRO, A SALERNO C'È PURE IL DISASTRO AMBIENTALE DIETRO L'ANGOLO - ITALIA NOSTRA CHIEDE 400 MILIONI DI DANNI PER IL ''CRESCENT'', IL GIGANTE DI CEMENTO CHE HA STRAVOLTO IL LUNGOMARE CON LA BENEDIZIONE DI DE LUCA SINDACO. PER COSTRUIRLO, È STATO DEVIATO ABUSIVAMENTE UN TORRENTE CHE HA GIA' ALLUVIONATO LA CITTÀ CAUSANDO 100 MORTI - ''SALERNO È COME GENOVA, PIENA DI TORRENTI TOMBINATI, IL RISCHIO È ALTISSIMO''
QUEL VECCHIO SARDINONE DI PRODI: ''I RAGAZZI IN PIAZZA? LASCIAMOLI NUOTARE''. A ''CIRCO MASSIMO'' DÀ UNA STAFFILATA ALLA MERKEL: "LE BANCHE TEDESCHE SONO MESSE PEGGIO DELLE NOSTRE. SALVARE POP BARI DOVEROSO - NELLA MANOVRA SI È FATTO IL POCO CHE SI POTEVA FARE. IN LIBIA SPERIAMO DI RECUPERARE UN RUOLO - LA BREXIT MI DISPIACE, È UNA GRAVE PERDITA, MA IN UE POSSIAMO RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE"