FLASH! NON HA DECISO DI CANDIDARSI MA HA DECISO DI RINFRESCARSI: UNA HILLARY CLINTON PIALLATA DALLE INIEZIONI DI COLLAGENE APPARE IN PUBBLICO, PRONTA A OFFRIRSI DI NUOVO COME PALADINA DEL PARTITO DEMOCRATICO. DOVE NESSUNO LE HA CHIESTO DI SCENDERE IN CAMPO. MA VISTO CHE LA FONDAZIONE DI FAMIGLIA LANGUE, TOCCA RIMANERE IN TOUR PERMANENTE COME CERTE GLORIE DEL ROCK...

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