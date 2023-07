13 lug 2023 19:21

FLASH! - NON SERVIVANO CERTO DEI GIURISTI PER CAPIRE CHE IL LEGATO DEL TESTAMENTO DI SILVIO BERLUSCONI ERA SCRITTO A MEMBRO DI SEGUGIO. COSI', SE MARINA E PIER SILVIO HANNO ASSUNTO UN SOLO AVVOCATO (IN COMUNE), COLPISCE CHE LA "VEDOVA" MARTA FASCINA NON NE ABBIA ANCORA NOMINATO UNO. FORSE PERCHE' PIER SILVIO, MALGRADO NON LA POSSA VEDERE NEMMENO IN FOTOGRAFIA, NON HA INTENZIONE DI IMPUGNARE IL LEGATO E SPERA DI CHIUDERE LA QUESTIONE ECONOMICA CON UN ACCORDO LONTANO DAI 100 MILIONI...