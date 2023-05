RENZI VS CONTE, NUOVO ROUND – I DUE EX PREMIER IN COMUNE HANNO SOLO L’ALTA CONSIDERAZIONE DI SÉ. PER IL RESTO, È DAL 2020 CHE SI SONO PRESI DI PUNTA, TRA SGAMBETTI RECIPROCI E GIOCHI DI PALAZZO. L’ULTIMO DUELLO L’HA LANCIATO MATTEONZO: “LA PREMIER DURERÀ, MA IN CASO DI CRISI SARÀ AIUTATA DA CONTE”. RISPOSTA DI PEPPINIELLO: “RENZI PENSA SOLO AI SUOI AFFARI”. CONTROREPLICA: “MI DEVE AVER SCAMBIATO CON UNO DEI COLLEGHI DEL SUO STUDIO LEGALE CHE DURANTE LA PANDEMIA SI OCCUPAVANO DI MASCHERINE…”