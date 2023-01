“RETROMARCIA SU ROMA” – “LA STAMPA” METTE IN FILA TUTTI I DIETROFRONT A CUI È STATA COSTRETTA GIORGIA MELONI NEI PRIMI (QUASI) 100 GIORNI DI GOVERNO: “COME PER INCANTO, L'EUROPA È DIVENTATA PER MELONI UN INTERLOCUTORE CON CUI DIALOGARE VOLENTIERI, SENZA AVVENTURARSI SULL'EXTRADEFICIT COME QUALCHE TEMPO FA, NON TROPPO TEMPO FA, PROMETTEVA DI FARE. IL SOVRANISMO HA TROVATO LA SUA NEMESI E IL SUO PARADOSSO” – “NELLO SPECCHIO IN CUI LA LEADER SI RIFLETTE, MELONI DI UN TEMPO SVANISCE E AL SUO VOLTO SI SOVRAPPONE QUELLO DI DRAGHI, CONFONDENDOSI IN ESSO…”