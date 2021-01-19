FLASH! LE PAROLE SONO IMPORTANTI – DOPO CONTE ANCHE NENCINI EVOCA LA FRUSTA ESPRESSIONE “I TORNANTI DELLA STORIA”. ATTENTI CHE IN MEZZO A TANTI TORNANTI SI RISCHIA DI SBANDARE… (A NENCINI SI PUO' PERDONARE VISTO CHE E' IL NIPOTE DI GASTONE, IL MITOLOGICO LEONE DEL MUGELLO, CHE HA VINTO GIRO E TOUR)

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gastone nencini gastone nencini

silvio berlusconi saluta cicchitto caldoro e nencini silvio berlusconi saluta cicchitto caldoro e nencini giuseppe conte 2 giuseppe conte 2 giuseppe conte giuseppe conte riccardo nencini riccardo nencini

 

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politica

“OGGI LA NOSTRA È UNA REPUBBLICA SENZA PARTITI CHE RISCHIA DI COLLASSARE” - INTERVISTATO DA MIRELLA SERRI A GIUGNO, EMANUELE MACALUSO TUONAVA CONTRO I GRILLINI E CONTE, CHE OGGI LO HA RICORDATO AL SENATO: “IL PREMIER È ABILE MA NON HA ALLE SPALLE L’APPRENDISTATO POLITICO. OGGI È ASSENTE LA CAPACITÀ DI INSIEME E DI SINTESI PROPRIA DI PERSONAGGI COME AMENDOLA” - “IL MOVIMENTO 5 STELLE È ALLO SBANDO, I GRILLINI SONO SPAPPOLATI. SI ANNUNCIANO MESI BUI. ALLA PANDEMIA SI È AGGIUNTA LA CRISI ECONOMICA E SONO NERE LE PREVISIONI DI CRESCITA…”